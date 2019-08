Krisemøte i Bærum etter moskéskyting

Målet med møtet er å planlegge veien videre etter drapet og den mulige terrorhandlingen lørdag.

– Nå er det viktig å ivareta skoleelevene som ennå ikke har begynt på skolen etter ferien, finne ut hvilke behov klassekameratene har og følge opp med kriseteam. Vi har også tett dialog med moskeen og det muslimske miljøet i Bærum. Det blir viktig å ivareta alle involverte i dagene og ukene som kommer, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til VG.

Hvilke tiltak kommunen vil sette i gang, kan hun ikke kommentere før møtet. Det starter klokken 8.

Rammer et stort nabolag

Det var like etter klokken 16 lørdag at det ble meldt om skyting i moskeen på Skui i Bærum. 65-åringen Mohamed Rafiq klarte imidlertid å legge gjerningsmannen i bakken, og ingen ble alvorlig skadet.

Politiet har bekreftet at det ble avfyrt flere skudd, men vil ikke si noe om hvor mange eller hva slags våpen som er brukt.

I tillegg drapsforsøk etter skytingen i moskeen, er en mann i 20-årene siktet for å ha drept sin 17 år gamle stesøster som ble funnet død i et hus i Bærum lørdag kveld.

– Dette rammer familier, klassekamerater, et stort nabolag. Dette gjør vondt. Dette smerter. Vi er veldig preget, sier Hammer Krog til VG.

Fengslingsmøte

Samme dag som krisemøtet holdes i Bærum, fremstilles den siktede for varetektsfengsling.

Fengslingsmøtet starter klokken 13 mandag og vil bli holdt bak lukkede dører. Ifølge VG vil politiet begjære fire ukers varetektsfengsling.

Mannens advokat Unni Fries bekreftet søndag kveld overfor NTB at den siktede vil møte i retten, men sa at han ikke kommer til å forklare seg. Den siktede har i helgen også benyttet retten til ikke å forklare seg for politiet.

Han erkjenner ikke straffskyld, sier Fries til NTB.