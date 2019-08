– Ressursene fant hverandre i rasområdet

– Mye kan repareres etter en slik hendelse. Hus, og hager kan man sette i stand. Men å miste en av sine egne, det merker samfunnet vårt veldig sterkt, sier ordfører Oddmund Klakegg i Jølster.

En mann i 50-årene antas omkommet i en av mange jordskred som rammet Jølster i Sogn og Fjordane tidligere denne uken.

Mannen kjørte en bil som ble tatt av raset. Politiet gjør fremdeles søk etter mannen i Jølstravannet.

Lensmann Dag Fiske forklarer at bilen som ble tatt av raset var en av flere som skulle evakueres fra Vassenden.

Torsdag kveld møtte nødetatene som har vært involvert i redningsarbeidet statsminister Erna Solberg. Både lokalpolitikere, sivilforsvaret og politiet mener at de langt på vei klarte oppgaven veldig bra.

– Jeg tror allerede nå at vi kan si at ressursene fant hverandre, sier fylkesberedskapssjef Haavard Stensland.

Han fortalte om en ekstremt vanskelig situasjon, der telefonnett og strøm forsvant.

Gjør sonarsøk i grumsete vann

Lensmannen sier til Aftenposten torsdag kveld at alle tilgjengelige mannskap er blitt dirigert til rasstedet. En patrulje på to mann kom til Vassenden. De andre mannskapene ble stanset av nye ras.

Siri Øverland Eriksen

– Vår patrulje var der med rundt ti mann fra det frivillige brannvesenet. De sto på i 20 timer før vi fikk inn nye folk, sier han til Aftenposten.

Han forklarer det tragiske utfallet, at en bil ble tatt av raset, med at det skjedde under evakueringen. Det har vært veldig krevende å søke etter bilen.

– Hva gjør dere nå, spurte statsministeren.

– Nå driver vi med et såkalt sonarsøk, det er veldig grumsete vann så vi kan ikke bruke kamera, svarte Fiske.

Solberg: Må kunne klare oss uten strøm i noen timer

Statsminister Erna Solberg roste innsatsen som ble lagt ned av beboere, frivillige og nødetatene. Og hun erkjenner at det må jobbes med nye risiko- og sårbarhetsanalyser for fremtiden ettersom været blir mer intenst.

– Vi må være klar over at ingen kan garantere at strømnettet ikke ryker i dette landet når man får sånt ekstremvær. Vi har tider når strømnettet er nede etter lynnedslag eller orkaner. Det er ikke mulig å si at alle disse tjenestene skal være oppe. Derfor er det så viktig at vi nå har et mer robust nødnett som har fungert.

Solberg sier videre at de skal lære av erfaringene, men presiserer at de har bevilget penger i statsbudsjettene til to kjernenett for å utvikle mer robuste systemer.

– Men jeg advarer folk mot å tro at det alltid vil fungere. Vi må tenke over at vi må kunne klare oss uten strøm i noen timer.

