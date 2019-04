Trodde du reiseforsikringen sikret deg mot SAS-streiken? Tro om igjen. Men det kan finnes andre muligheter.

Lørdag meldte SAS at de avviser alle krav om erstatning fra reisende.

Det er mye usikkerhet rundt hva du har krav på, hvis du er rammet av SAS-streiken. Her er fem spørsmål og svar om hva du kan forvente deg.

1. Hva kan SAS tilby deg som er streikerammet?

Blir flyvningen din kansellert, vil arbeidet med å endre billetten din starte umiddelbart, opplyser SAS.

Er flyet forsinket og du trenger overnatting, skal bakkemannskapet på flyplassen bistå deg. Bestiller du selv overnatting, vil flyselskapet kompensere deg for overnatting på opptil 250 euro pr. natt, pr. rom.

De kompenserer også utgifter for mat, drikke og transport mellom flyplassen og overnattingsstedet.

Får ikke SAS endret billetten din til en flyvning med avgang innen 24 timer etter opprinnelig avgang, har du mulighet til å selv bestille billett hos et annet selskap, ta tog/buss eller leie en bil. SAS kompenserer da differansen.

Blir du derimot tilbudt en alternativ flyvning innen 24 timer etter opprinnelig avgang, men du velger selv å arrangere egen reise, har du fortsatt krav på full refusjon. Men du vil ikke bli kompensert for eventuell alternativ transport.

Svar: Du har krav på å få dekket overnatting, mat og drikke og transport mellom flyplassen og overnattingsstedet.

Terje Pedersen / NTB scanpix

2. Har du krav på kompensasjon av SAS?

Hvis et fly blir innstilt på grunn av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått har du ikke krav på standardkompensasjon, ifølge Forbrukerrådet. Dette gjelder selv om alle «rimelige tiltak» er blitt truffet.

Eksempler på ekstraordinære omstendigheter kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.

Blir flyet innstilt, har du som reisende valget mellom å få pengene refundert for billetten, ombooking, eller å reise på et annet tidspunkt.

På sine egne nettsider skriver SAS følgende: «Siden streik er en ekstraordinær omstendighet, og SAS tar alle rimelige tiltak for å unngå potensielle skader, dekkes ikke slike kostnader av SAS, i henhold til artikkel 19 i Montreal-konvensjonen».

Svar: Nei, du har ikke krav på kompensasjon fra SAS.

Fakta: SAS-pilotenes krav 1500 skandinaviske piloter i fagforeningen SAS Pilot Group streiker. Dette er hovedkravene: Mer forutsigbar arbeidstid. I dag får pilotene vite turnusen for kommende måned 14 dager i forkant. Gjeninnføring av ansiennitetsavtaler. Før forhandlingene begynte sa SAS opp avtaler som blant annet regulerer ansiennitet mellom pilotene i ulike land, noe pilotene mener gjør karriereutsiktene usikre. Avtalene gjelder blant annet muligheten for å bli kaptein, hvilken flytype man kan søke seg til og når man får ferie. Lønnsøkning på 13 prosent. Pilotene godtok lønnskutt i 2012 da SAS slet med dårlig økonomi, og mener de nå bør få igjen noe av dette nå som det går bedre økonomisk for selskapet. NHO Luftfart sier pilotene via meglingen ble tilbudt lønnsøkninger i tråd med hva man ellers er blitt enige om i norsk arbeidsliv, men mener kravene fra pilotene truer konkurransemulighetene for SAS. Kilde: Norske SAS-flyveres Forening, SAS Pilot Group, Parat24

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

3. Gjelder reiseforsikringen for SAS-streiken?

Reiseforsikringen dekker ikke streik, ettersom det er en arbeidskonflikt. Reiseforsikringen dekker heller ikke økonomisk tap eller skade som skyldes streik.

– Det er et standard vilkår for alle selskap at arbeidskonflikter er unntatt. Hvis det skjer en kansellering på grunn av tekniske feil, kan det føre til en kompensasjon, men en arbeidskonflikt er på siden av dette, sier informasjonsdirektør Jon Berge i Europeiske Reiseforsikring.

– Jeg ser at SAS ber folk ta kontakt med forsikringsselskapet sitt. Det trenger de ikke å gjøre. En arbeidskonflikt er ikke gjeldende for forsikringsselskapene, legger han til.

Svar: Nei, reiseforsikringen dekker ikke arbeidskonflikter.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

4. Får du dekket flybillett hos et annet selskap?

Sitter du strandet et eller annet sted i verden og velger å kjøpe billett hos et annet flyselskap, kan du ikke regne med å få det dekket av forsikringen.

– Nei, dessverre, sier Berge ved Europeiske Reiseforsikring.

– Det kan du ikke regne med å få dekket. Anbefalingen er å kontakte flyselskapet, de er nærmest til å hjelpe deg. Hvis det kommer ekstra utgifter, så må du ikke bruke penger først. Ring forsikringsselskapet først. Men i utgangspunktet gir ikke streik grunn til forsikring, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige.

Derimot kan flyselskapet ordne med en tilsvarende reise med et annet selskap.

Svar: Nei, reiseforsikringen dekker ikke en ny flybillett hos et annet flyselskap.

5. Kan du få hjelp av kortselskapet?

Første prioritet for kundene må være å forsøke å løse saken med flyselskapet selv, sier rådgiver Andreas Nyheim i DNB.

– Når en tjeneste ikke blir levert, gir Visa, MasterCard og American Express samme rett til tilbakeførsel uansett hvorfor et fly er kansellert – det være seg konkurs, uvær eller streik. Dette gir en ekstra trygghet for dem som kjøper tjenester eller produkter med kredittkort, sier Nyheim.

Skulle flyselskapet ordne med en tilsvarende reise med et annet selskap, har man ikke krav på å få refundert penger siden tjenesten likevel leveres.

– Flyselskapet vil som oftest ordne med tilsvarende reise med et annet flyselskap og da har man ikke tilbakeførselsrett. Reklamasjonsmuligheten foreligger kun dersom kunden har tapt sin flybillett på grunn av kanselleringen.

– Derfor er det viktig å presisere at kunden først må forsøke å løse saken med flyselskapet selv, legger han til.

Svar: Ja, men forsøk å løs saken med flyselskapet først.