Saken oppdateres

– Dette er en plattform fra Equinor som ligger 70–80 nautiske mil vest av Florø. Det er meldt om kraftig røykutvikling, sier redningsleder Nils-Ole Sunde til Bergens Tidende.

Equinor bekrefter at det dreier seg om Snorre B-plattformen. Der er det 121 personer om bord.

– Per nå er vår vurdering at det ikke er behov for å evakuere noen av de 121 om bord, sier talsperson Morten Eek i Equinor, til NTB.

Han understreker at dette vurderes fortløpende.

Røykutviklingen skjer i prosessanlegget på plattformen, noe som innebærer at det ikke er i nærheten av boligkvarteret.

Ingen personer er skadet, opplyser Eek.

Ikke produksjon på plattformen

Snorre B er en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform. Det gjennomføres for tiden reparasjon av stigerør på plattformen, og det er derfor ikke normal produksjon på den.

– Dette er en alvorlig situasjon, vi har mønstret på beredskapsorganisasjonen og er opptatt av å håndtere dette riktig, sa Eek ti Aftenposten tidligere i ettermiddag.

Ifølge politiet er situasjonen nå i ferd med å bedre seg.

– Allerede 14.30 var fargen på røyken i ferd med å skifte farge fra mørk til lys og det er jo et godt tegn. De mener de skal klare å håndtere dette selv der borte, sier operasjonsleder Per Algerøy i Vest politidistrikt til NTB ved 15.40-tiden.

Det er fortsatt uklart om det dreier seg om en brann.

Klargjør evakueringsmottak

Politiet forbereder seg på en eventuell evakuering.

– Vi har fått beskjed om å gjøre klart et evakueringsmottak i Florø dersom det blir aktuelt å evakuere. Vi har nå gjort klart apparatet og avventer situasjonen, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Morten Rebnord til NTB.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge har sendt et redningshelikopter fra Florø. I tillegg er det to helikopter fra Equinor i området, opplyser han.

Hovedredningssentralen mottok den første meldingen om situasjonen klokken 13.24.

Snorre B ble satt i produksjon i juni 2001.

I 2006 måtte rundt 100 personer forberede seg på å evakuere da det begynte å brenne på plattformen, men brannen ble slukket før det ble nødvendig å sette livbåtene på sjøen.