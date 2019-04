Politiet opplyser til Aftenposten at dette er rutinemessige undersøkelser.

Ifølge en pressemelding fra Øst politidistrikt skal det også gjøres søk i et nytt tjern i området, kalt Vesletjern, som ikke tidligere er undersøkt. Dette ligger 200–250 meter fra Hagen-familiens bolig.

Også i Langvannet, som tidligere er undersøkt, skal det gjøres nye søk.

Skal bruke hunder

Aftenposten har fått opplyst at det også skal gjøres søk med hund i området. Politifolk har blant annet undersøkt under et kumlokk på eiendommen.

I pressemeldingen begrunnes tidspunktene for søkene med at det tidligere ha vært krevende å gjøre disse på grunn av snø og is. Politiet forteller at det har dukket opp nye spørsmål som må besvares:

«Det er slik at omfattende politietterforskninger ikke kun gir svar, de avdekker også nye spørsmål som må undersøkes. I de fleste store etterforskninger er det behov for å gjøre både nye undersøkelser og etterundersøkelser. Det er også tilfellet i denne saken.» heter det i pressemeldingen.

Politiet antar at Anne-Elisabeth Hagen ble bortført fra sin egen bolig 31. oktober i fjor. Politiet har ikke fått noen bevis på at hun er i live.

«Status i saken er for øvrig uforandret. Det har ikke vært noen kontakt med antatt motpart, og det har heller ikke kommet livsbevis. Politiets etterforskning fortsetter med samme styrke», skriver politiet i pressemeldingen.