Han ble permittert på grunn av koronakrisen. En video med en gammel joggedress resulterte i jobboppdrag.

Bakgrunnen er videoen «Din mann», som Lindtner la ut på nettet i forrige uke. Der synger han om situasjonen som permittert og frir uhemmet til potensielle arbeidsgivere iført grønn joggedress.

Videoen hadde 47.000 visninger den første uken. Innlegget på Facebook har så langt fått over 1200 likes og er delt mer enn 800 ganger.

– Jeg gjorde det mest fordi jeg syntes det var gøy. Jeg tenkte at de fleste trenger noe å smile og le av nå, og om jeg skulle få jobb av det, ville det være en bonus, forteller han.

Målsettingen med videoen var i utgangspunktet å få folk i godt humør, men nå har den kastet ytterligere av seg.

– Det er morsomt at dere ringer nå, for jeg fikk faktisk et jobboppdrag i dag, sier 39-åringen, som er blitt hyret inn for å lage en video til sosiale medier.

Testet ut videoen på barna

Før koronakrisen jobbet trebarnsfaren som fotograf og selger i en klesbutikk i Tønsberg, men nå er han permittert.

Han forteller at det har vært utfordrende plutselig å skulle klare seg på betraktelig mindre inntekt, men at det også har kommet fine ting ut av situasjonen som plutselig hjemmeværende.

– Jeg har for eksempel fått vært mye mer sammen med datteren min Åse (1,5) og guttene mine, Haakon Ferdinand (8) og Johannes (12). Det har vært veldig fint. De hjalp meg med å velge ut de ulike dansene i filmen. Jeg valgte de bevegelsene som de lo mest av, sier Lindtner.

– Hva slags respons har du fått?

– Jeg har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk som synes videoen er morsom. Jeg ble kjent igjen på butikken her om dagen også, vet du! Mellom grønnsakene og hermetikken, ler han.

Privat

Lindtner sier at han og samboeren bestemte seg for at de ikke fikk gjort noe med det som er trist og negativt.

Og når han ser rundt seg, har han inntrykk av at han ikke er den eneste som har funnet glede i mer fritid:

– Jeg var på Biltema her om dagen for å kjøpe noe gaffateip, og jeg har aldri sett så mange lykkelige menn mellom 40 og 70 år før. Så det er jo mye fint oppi alt det negative også, sier trebarnsfaren.

«Din mann» er nå sluppet som single på Spotify, og Lindtner er i ferd med å spille inn en engelsk versjon av sangen.