Politiet vet ikke om noe kriminelt har skjedd etter funn av død mann i Arendal

Tidligere tirsdag uttalte politiet at funnet av den døde personen ses i sammenheng med den savnede Ørjan Solum (25), som sist ble sett i et boligområde like ved gruvene 25. mars.

– Klokken 13.20 gjorde brannvesenet et funn i Steinsåsgruvene av en død mann under vann. Personen har ligget på stedet en stund. Det er grumsete vann og utfordrende søkemiljø. Det har gjort at vi har brukt lang tid på å sikre stedet under vann ved hjelp av brannvesenet, sier etterforskningsleder Tor Inge Omland i Agder politidistrikt til NTB.

Ifølge Agderposten ble den døde mannen hentet opp kort etter klokken 16.

Naturlig sted å lete

Vanskelige forhold gjør at politiet ikke kan bekrefte om det er savnede Ørjan Solum som er funnet.

– Det kan vi ikke foreløpig, nettopp på grunn av at søkemiljøet er så utfordrende. Vannet er grumsete med mange gjenstander. Vi jobber med det utover kvelden, sier Omland.

– Gruvene var et naturlig sted å lete fordi de er i nærheten av der den savnede sist ble sett, sier Omland til Agderposten.

Avisen spør også om det stemmer at vitner på stedet har funnet gjenstander som gjorde at politiet gikk grundigere gjennom gruvene en gang til.

– Det er tidligere informert om at det er funnet en kortmappe blant annet, ikke så langt unna, og dette stedet ligger kort i luftlinje fra stedet der Solum sist ble sett. Det er grunnen, svarer Omland.

Startet søk mandag

Mandag startet politiet og brannvesenet søk i gruvene. Fram til tirsdag formiddag ble det gjort overflatesøk og sikring av gruvene. Kort tid etter at grundigere søk ble startet opp i 12-tiden tirsdag, ble det gjort funn av en død person.

Omland opplyser at det var dykkere som gjorde funnet.

Politiet er ventet å starte med kriminaltekniske undersøkelser på stedet utover tirsdag kveld. Deretter vil avdøde bli sendt til Oslo for obduksjon.

Familien til den savnede har fått beskjed om funnet av den døde personen.