Småflyulykken i Meråker undersøkes – politiet navngir den omkomne

Havarikommisjonen og krimteknikere var lørdag i gang med undersøkelsene etter småflyulykken i Meråker. Åge Bratt (71) fra Stjørdal mistet livet ulykken.

En person omkom og en ble sendt til St. Olavs hospital etter at et småfly krasjet ved Øian flyplass i Meråker fredag ettermiddag. Ole Martin Wold / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

I samråd med de pårørende gikk politiet lørdag ut med både navn og bilde av 71-åringen, som etterlater seg kone og to barn.

En mann i 50-årene ble skadd da flyet styrtet fredag ettermiddag. Mannens tilstand er stabil, opplyser politiet i en pressemelding. Han ble avhørt lørdag, ifølge NRK.

Politiet sier det er for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet og årsaken til ulykken. Men politioverbetjent Annar Sparby ved Trøndelag politidistrikt har overfor NRK gitt uttrykk for at det er håp om en rask avklaring. Han viser til at flyet ikke er så ødelagt, og at det var et vitne om bord.

– Politiet vil fortsette sin oppfølging av pårørende i denne tragiske hendelsen. Vi vil fortsette etterforskningen for å avklare årsak til ulykken. Det er viktig både for de pårørende og for å se om det finnes tiltak som kan forebygge nye alvorlige hendelser, sier han i en pressemelding.

Flyvraket vil bli løftet ut av området i løpet av lørdagen. Deretter vil det bli fraktet til Kjeller utenfor Oslo, der Havarikommisjonen vil undersøke det nærmere.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokka 12.58 fredag. Flyet av typen Savanna VG styrtet et par hundre meter sør for Øian flyplass i Stordalen i Meråker.

De to mennene som var om bord blir beskrevet som erfarne flygere, som har tilknytning til en lokal flyklubb. Den ene av dem hadde nylig kjøpt flyet, ifølge NRK.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding