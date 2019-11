Patruljen som fant kvinnen død ble sendt til stedet etter at politiet fikk en savnetmelding.

– Vi fikk inn en savnetmelding. Det var en arbeidskollega av kvinnen som var bekymret fordi hun ikke hadde vært på jobb på to dager, forteller politiadvokat John Skarpeid til Aftenposten.

Den siktede mannen sitter onsdag kveld i avhør.

– Han har bistand av sin advokat under avhøret, sier Skarpeid.

– Er det noen relasjon mellom de to?

– Det er ikke klarlagt hvilken relasjon det er mellom dem.

Kriminalteknikere jobber i et telt

Politiets innsatsleder på stedet, Arve Hermansen, opplyser til NRK at kvinnen som ble funnet død, er i 50-årene.

Politiet vil ikke bekrefte om den døde kvinnen ble funnet inne eller utenfor adressen på Jeløya.

Kriminalteknikere arbeidet inne i et telt som var satt opp over en bil på parkeringsplassen i et boligområde, skriver Moss Avis (betalingsartikkel).

NYHETSTIPS.NO

Onsdag ettermiddag og kveld arbeidet politiet også med avhør av vitner og naboer.

Politiet fant den døde kvinnen ved 13.30-tiden, ifølge Moss Avis.

Saken oppdateres.