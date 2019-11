Drapssiktet tok opp millionlån i morens navn

Den 30 år gamle drapssiktede sønnen ble torsdag varetektsfengslet for fire nye uker i Oslo tingrett. Av kjennelsen går det frem at mannen like før drapet på den 62 år gamle moren hadde tatt opp et forbrukslån på 1,2 millioner kroner, skriver Dagbladet.

Politiet har også funnet tekstmeldinger som viser at moren hadde fått mistanke om dette.

– Politiet har grunn til å tro at det har vært økonomisk uoverensstemmelse mellom partene som har gjort at det har oppstått en situasjon, sier politiadvokat Børge Enoksen til avisen.

Spilleproblem

Mannens forsvarer, advokat Solveig Høgtun, vil ikke kommentere saken.

Han forteller at politiet har en hypotese om at den drapssiktede har hatt et spilleproblem, men at de ennå ikke har konkludert i dette spørsmålet. Den siktede 30-åringen har gjennomgått en rettspsykiatrisk undersøkelse, men de sakkyndige har bedt om å få gjennomføre en utvidet undersøkelse.

Det var 30-åringen som selv ringte til AMK-sentralen etter at moren ble knivstukket natt til 27. februar. Da politiet kom til stedet, ble de møtt av sønnen som sa at det var han som var skyld i knivstikkingen.