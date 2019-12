Tromsø-tragedien: Moské tok farvel med mor og to døtre

Begravelsesseremonien ble holdt i Alnor-moskeen i Tromsø. Moskeen var fullsatt under seremonien hvor det ble gjennomført en begravelsesbønn for moren og de to jentene.

Etter bønnen ble kistene båret ut til bårebiler på utsiden, som fraktet kistene videre til Sandnessundet gravlund på Kvaløya, ifølge iTromsø.

Politiet i Tromsø sperret av deler av sentrum i byen i forbindelse med begravelsen, skriver NRK.

Mandag opplyste Troms politidistrikt at tilstanden for den yngste av de tre jentene er uavklart, men stabil, og hun er utenfor umiddelbar livsfare.

De tre jentene på sju, fire og halvannet år ble sammen med sin mor funnet livløse i sjøen ved Fagereng på Tromsøya mandag 2. desember. Den døde moren er siktet for drap og drapsforsøk.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at alle døde av en kombinasjon av drukning og alvorlig nedkjøling.