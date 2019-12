I år har Oslo kommune fordelt 4,6 millioner kroner til private foreninger for å tilby leksehjelp for barn og unge. I løpet av de neste årene kan det bli slutt på at frivillige organisasjoner får slik støtte.

For nå vil byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), gjennomgå ordningen.