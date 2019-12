Barna og kvinnen er brakt til sykehus. Ved 22.40-tiden melder Universitetssykehuset Nord-Norge at en jente i barneskolealder er død. En kvinne i 20-årene og to små barn er kritisk og livstruende skadet. De blir overført til Rikshospitalet i løpet av natten. Alle fire er utenlandske statsborgere. Pårørende er varslet.

– Politiet fikk melding fra forbipasserende klokken 17.28 om at det hadde skjedd noe på Fagereng i Tromsø, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen på en pressekonferanse klokken 20.30.

Meldingen til politiet gikk på at det var observert en barnevogn og at det gikk spor ned til vannet. Nordlys (betalingsartikkel, red.anm.) skriver at det var en forbipasserende som fant en forlatt barnevogn på gangveien og fulgte spor derfra og ned til sjøen. Det sto også to par sko på stedet.

- Han reagerte på at vognen var forlatt, og at det gikk fotspor over veien og ned i fjæra. Han valgte derfor å følge fotsporene ned til vannet, sier politistasjonssjef Hermandsen til avisen.

Da den første politipatruljen kom til stedet, svømte politifolkene ut for å hente de fire.

– Politipatruljen hentet opp fire personer, voksne og barn, fra vannet, sa Hermandsen på pressekonferanse klokken 20.30.

– Per nå kan vi ikke si om det er begått en straffbar handling, en ulykke eller hva som har skjedd, sier hun.

Små barn

Politiet kjenner ikke nasjonalitet eller identitet til de fire personene, men har en teori om hvem de er, og sier at det er snakk om relativt små barn.

– Det er en kvinne og tre barn, men om relasjonen er mor og barn kan vi ikke bekrefte, sier politistasjonssjefen.

Politiet fant støvler og en barnevogn på stedet. Fra den gikk det fotspor ut i vannet.

– Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet. Alle er fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge, og det er uviss tilstand på dem som ble berget opp, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt til Nordlys.

Etter funnet av de tre barna og kvinnen i sjøen søkte nødetatene, dykkere, redningsskøyter og helikopter i en tid etter flere mulige personer i sjøen. Klokken 20.10 opplyste politiets innsatsleder Robin Åsheim Lindberg til Nordlys at søket var avsluttet.

Politiet er interessert i observasjoner gjort i området i tiden før klokken 17.28 mandag ettermiddag.

Politiet vil orientere media om funnet av fire livløse personer i #Tromsø på politihuset kl. 2030. — Troms politidistrikt (@polititroms) December 2, 2019

Rune Stoltz Bertinussen/NTB scanpix

Universitetssykehuset Nord-Norge skriver på Twitter at personene har ankommet sykehuset, men at de foreløpig ikke har detaljer om hverken kjønn, alder eller skadeomfang.

Tromsø kommune har satt krisestab, melder Nordlys. Også at kommunens psykososiale team er satt i beredskap.