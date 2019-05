Blant de 50 Munch-verkene som skal stilles ut i kulturhuset King Abdulaziz Center for World Culture i den saudiarabiske ørkenen, er oljemaleriet «Kyss på stranden i måneskinn» fra 1914. For å ikke provosere publikum ble det først bestemt å fjerne ordet «kyss».

Nå har museet snudd.

– Jeg tror det har skjedd en misforståelse fra vår side, og vi satte en tittel som vi tenkte passet. Dette var aldri noe stort tema, men da det ble en offentlig diskusjon om dette, har vi sett på det på nytt, sier museumsdirektør Svein Olav Henrichsen til Dagens Næringsliv.

Men museet ønsker å unngå å støte publikum i Saudi-Arabia. Derfor droppes nakenmotiver.

– Det viktigste for oss er å få presentert Munch for første gang i et arabisk land. Kunst skaper refleksjon og vi ønsker å skape dialog på tvers av kulturer. Dette er et viktig skritt i Munch-historien, tilføyer han.

Utstillingen som åpner 5. juni har fått navnet «Edvard Munch: Landscapes of the Soul» og er rettet mot kunstnerens landskapsmotiver.