Tirsdag ettermiddag ble det gjort et enstemmig vedtak i transportkomiteen på Stortinget om å utsette behandlingen av en finansieringsplan (bompengeproposisjonen) for E18 vest for Oslo.

Før en slik plan er vedtatt kan det ikke gis grønt lys til å starte bygging av veien.

Det var NRK som først meldte at behandlingen av finansieringsplanen blir utsatt.

Det er Arbeiderpartiets Sverre Myrli som overfor Aftenposten bekrefter at vedtaket i komiteen var enstemmig, og at man var enige om å utsette behandlingen i tre uker.

Stortingsbehandlingen er utsatt fra 10. mars til 2. april.

Bønnen fra Hareide nådde ikke frem

Den direkte årsaken er at Viken fylkeskommune vil trekke en lånegaranti på over 15 mrd. kroner som Akershus tidligere har stilt til bygging av E18. Dette varslet den nye ledelsen av fylkeskommunen i oktober i fjor, og varselet ble gjentatt under et møte mandag hos samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

På dette møtet gjorde Hareide det klart at han støtter E18-prosjektet. Han ba Viken stå ved garantien, men sa samtidig at han er åpen for å gjøre endringer i prosjektet for å komme videre.

Nå blir det nye møter der Viken, Oslo, staten og flere av kommunene som er berørt av prosjektet skal prøve å bli enige om en felles løsning. Selve vedtaket om å trekke lånegarantien vil bli gjort i et møte i Viken torsdag.

Stian Lysberg Solum

Mer fokus på byutvikling og kollektiv?

Venstre tolker den nye utviklingen i saken som at det nå får mot et større fokus på kollektivløsninger og for byutvikling i Asker og Bærum.

– Endelig går det mot Venstres primærstandpunkt som vi har jobbet for i over 15 år: En E18-utbygging som først og fremst sikrer muligheten for byutvikling i Bærum og Asker og en god kollektivløsning, realisering av Fornebubanen og ingen økning i biltrafikken til og fra Oslo, jubler Solveig Schytz, Venstres stortingsrepresentant for Viken.

– Hvorfor tror du dette?

– Fordi det nå er i gang en dialog om prosjektet, og fordi jeg er overbevist om at Knut Arild Hareide klarer å få til en enighet, sier Schytz.

Spørsmålet er hva Arbeiderpartiet vil gjøre

For å komme videre med E18-prosjektet er man helt avhengig av at i hvert fall Arbeiderpartiet vil stemme for regjeringens plan i Stortinget.

Nylig sa Sverre Myrli til Aftenposten at partiet var innstilt på å sende finansieringsplanen tilbake til regjeringen i stedet for å stemme over den.

I Oslo har Ap ved byrådsleder Raymond Johansen gått sterkt inn for å stanse prosjektet. I forrige uke sa Johansen likevel til Aftenposten at «veien må bygges», men at det må gjøres endringer i prosjektet.

I det tidligere Akershus fylke var Arbeiderpartiet for E18. Det gjaldt ikke minst partiet i Bærum og Asker. Men etter valget i fjor høst gikk Ap i det nye Viken inn for å stanse prosjektet slik det nå foreligger.

– Det må handles raskt

De første forhandlingene må nå skje mellom samferdselsminister Hareide og Viken. Det sier Helge Orten (H), leder for transportkomiteen.

– Det er varselet om å trekke garantien som gjør at vi ikke kommer videre med behandlingen på Stortinget, sier han.

– Har du troen på at de finner en løsning?

– Jeg har i alle fall forventninger om at det skjer. Og det må handles raskt. Tre uker ekstra tid er ikke mye, sier Orten til Aftenposten.

Hva så med Frp?

Da Frp var i regjering ønsket de å tvinge gjennom finansieringsplanen for E18 i Stortinget. Nå, da de står utenfor, er de i utgangspunktet skeptiske til å støtte bompengeinnkreving. Partiets samferdselspolitiske talsmann, Bård Hoksrud, opplyser til Aftenposten at de fortsatt ikke har bestemt seg for hvordan de vil stemme når E18-planen skal skal avgjøres.