Tidligere smittevernoverlege ved Ullevål: – Kritikkverdig at legen ikke ble bedt om å holde seg hjemme

Fredag kveld ble det kjent at en lege ved øyeavdelingen ved Ullevål sykehus er smittet av koronaviruset. Lørdag kom det beskjed om at ytterligere en ansatt er smittet.

Den smittede legen spurte tirsdag morgen om det var nødvendig å teste seg, skriver VG.

– Vedkommende fikk beskjed da om at det ikke var nødvendig. Det kan bero på at vedkommende hadde veldig lette symptomer, sier medisinsk direktør ved sykehuset, Hilde Myhren.

– Rutinene er ikke fulgt

Bjørg Marit Andersen, tidligere smittevernoverlege ved Ullevål universitetssykehus, reagerer på det hun mener er manglende rutiner ved sykehuset.

– Her er ikke rutinene fulgt. Det er kritikkverdig at legen ikke ble bedt om å holde seg hjemme. Dette er helt nødvendig for å unngå smitte, sier hun.

Den smittede legen hadde symptomer i helgen og gikk på jobb mandag morgen. Legen var også på jobb tirsdag.

– Burde ikke kommet på jobb i det hele tatt

Andersen mener legen ikke skulle kommet på jobb i det hele tatt, fordi vedkommende hadde vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset.

– Man kan diskutere om for mange testes for viruset og at det kan ta lang tid å teste seg. Men uansett: Det viktigste hvis man har vært i et slikt område, er å holde seg hjemme i 14 dager, noen opp til tre uker. Så enkelt er det.

Denne rutinen er særlig viktig for helsepersonell, fordi de er i kontakt med mange, ofte syke, personer i løpet av en dag.

Mener hele avdelingen bør stenges

Bjørg Marit Andersen var smittevernoverlege på sykehuset frem til 2012. Hun hadde det overordnede ansvaret for smittevern under blant annet sars-epidemien i 2002–2003.

Lørdag ble deler av øyeavdelingen ved Ullevål sykehus stengt. Delen som er stengt, er poliklinikken, som er åpen for akutt hjelp i helgene.

Andersen mener dette ikke er nok.

– Hvis jeg fortsatt hadde vært sjef, ville vi stengt hele avdelingen for å få ro over situasjonen. Pasienter som kommer dit nå, er redde for smitte. Jeg ville henvist pasienter til andre øyeleger eller andre øyeavdelinger i Oslo.

Oslo universitetssykehus skal holde en pressekonferanse lørdag ettermiddag og vil svare på kritikken der.

Til NRK sier pressevakten ved sykhehuset de i «etterpåklokskapens lys» burde ha håndtert situasjonen annerledes, men at vurderingen den gang var basert på at symptomene den ansatte hadde tirsdag «ikke ga nok indikasjoner til at bakvakten valgte å ta en test».

Ringes ned av pasienter

Øyeavdelingen ved Ullevål sykehus er i et separat bygg. Avdelingen strekker seg over hele fire etasjer, og har også flere operasjonsstuer og en sengepost med 19 senger. Hele sykehusets 3. etasje var lørdag avstengt.

Da nyheten om at en lege er smittet av koronaviruset ble kjent fredag kveld, var telefonlinjene sprengt. Det var umulig å komme frem på telefonen, forteller en 83 år gammel pasient Aftenposten har vært i kontakt med.

– Vi er jo engstelige og veldig redde, sier hun.

Hun og mannen har ringt alle numrene som etter hvert ble opprettet av Ullevål sykehus.

Aftenposten har fått flere henvendelser fra pasienter som sier de ikke kommer frem på telefonnumrene som nå er oppgitt.

Ber alle som har vært der, om å holde seg hjemme

Oslo universitetssykehus ber alle som har vært på øyeavdelingen på Ullevål sykehus i perioden mandag 24. februar til fredag 28. februar, om å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt, skriver sykehuset på sin informasjonsnettside.