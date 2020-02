Siden lørdag har over 2000 norske turister blitt rammet av sandstorm på Gran Canaria og Tenerife. Mange har måttet betale for hotell- og matutgifter som ikke var beregnet i feriebudsjettet – og derfor stiller mange spørsmålet:

– Kan de værfaste på Kanariøyene få kompensasjon for hotell- og matutgifter etter flykanselleringene?

– Ja, flyselskapet eller reiseoperatøren skal stille med hotell, samt mat og drikke når ventetiden overstiger to timer. Selskapet skal tilby dette uoppfordret, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

– Dersom de reisende ikke får tilbud om hotell og mat, kan de kjøpe seg dette for eget initiativ. Vi anbefaler de reisende å spare på kvitteringene, og deretter kreve refusjon når de kommer hjem, sier Iversen.

Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Force majeure begrenser retten til erstatning

Mange skulle ha vært på jobb mandag morgen etter endt vinterferie. De kan ikke regne med å få dekket inntektstap.

– Sandstorm som dette er en ekstraordinær hendelse, såkalt force majeure, noe som begrenser retten til erstatning i veldig stor grad. Så lenge flyselskapet får de reisende hjem i rimelig tid etter at stormen har lagt seg, kan de neppe holdes ansvarlig for tapte arbeidsinntekter, sier seniorrådgiver Iversen.

– Hva med dem som skal sørover? Er det slik at de som ikke får reist til Kanariøyene i tide har krav på kompensasjon for færre døgn på fly og hotell? ​- Ved bestillingen av en pakkereise vil reisende kunne kreve et forholdsmessig prisavslag for de døgnene som blir tapt, sier han.

Men han gjør oppmerksom på en ting: De som har bestilt hotell og fly separat har ikke de samme rettighetene.

– Og på grunn av de ekstraordinære forholdene knyttet til sandstormen, vil erstatningen for tapte hotelldøgn neppe være aktuelt, sier Iversen.

Heller ikke hjelp fra reiseforsikring

De som har håp om at reiseforsikringen skal kunne dekke tapt arbeidsinntekt, vil også bli skuffet.

– Reiseforsikring dekker ikke tapt arbeidsinntekt, bekrefter Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige forsikring.