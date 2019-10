Område sperret etter funn i bil i Oslo, men gjenstanden var ikke farlig

Klokken 13.49 fikk politiet melding fra en forbipasserende som mente det var en mistenkelig gjenstand i bilen.

– Patruljen som ble sendt ut for å sjekke, oppdaget noe i bilen som vi ikke er interessert i å gå inn på foreløpig. Men bombegruppa er på stedet, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB mandag ettermiddag.

Hun opplyste at et område på 200 meter fra den aktuelle bilen er sperret av.

Like etter klokken 16 meldte politiet at bilen og gjenstanden var undersøkt, og at den viste seg å være ufarlig.

Ifølge Skott er 1.800 personer registrert bosatt i det aktuelle området. Politiet sendte SMS til beboerne som er berørt.

Bilen sto parkert i Pastor Fangens vei.