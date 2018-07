Musikkfestivalen Kadetten ble fra tirsdag til onsdag denne uken arrangert for første gang. Tidligere i uken kunne Aftenposten fortelle om god stemning på Kadettangen i Sandvika der flere tusen ungdom kunne høre hiphop-musikk og bade ved scenen.

Nå viser det seg at flere av de unge som var på hiphop-festivalen var interessert i mer enn musikk og bading. Hele 123 personer ble tatt med narkotika, i all hovedsak cannabisprodukter. 14 av disse var under 18 år gamle.

– De ble pågrepet for bruk og besittelse av narkotika, primært cannabisprodukter. Tallet er ikke overraskende høyt for oss, men vi hadde håpet på et lavere tall. Samtidig kunne vi tatt langt flere hvis vi hadde mer kapasitet. Målet vårt var å være til stede og forebygge, sier Ketil Thue, leder for etterretningsseksjonen i enhet vest i Oslo politidistrikt.

Pågrepet utenfor festivalområdet

Han presiserer at de fleste pågripelsene skjedde på utsiden av festivalområdet. Politiet bruke blant annet narkohunder for å avdekke cannabis blant personer som var på vei til festivalen.

– Vi vet at slike festivaler også tiltrekker seg folk med liberalt syn på rusmidler, konstaterer Thue.

Magnus T. Helstad, Kadetten

Av de 123 som ble tatt, har 18 fortalt til politiet at det var første gang de hadde vært borti narkotika.

80 har fått forelegg

Samtlige 123 er blitt anmeldt. 80 av dem har fått forelegg fra politiet. De fleste har fått forelegg på 2000 kroner. De yngste blir fulgt opp i regi av barnevernet og politiets forebyggende avdeling.

– De øvrige hadde flere saker på seg og vil trolig få en reaksjon senere, sier Thue.

Den yngste som ble tatt med cannabis var 16 år gammel. De pågrepne skal være fra hele Østlandet.

Politiet har hittil ikke anmeldt noen for salg av narkotika i forbindelse med festivalen.

– Svært uheldig

Selv om politiet ikke er overrasket over det høye tallet, er Thue bekymret for at slike festivaler kan brukes som arena for å rekruttere unge inn i hasjmiljøet.

– Vi ser på det som svært uheldig at så mange bruker narkotika på offentlig rom. Der det brukes narkotika, er det også tilbud om narkotika. Sånn sett kan det ha smitteeffekt. Derfor er det viktig at politiet er til stede på slike arrangementer, sier Thue, som legger til at politiet har hatt et åpent og godt samarbeid med arrangøren av Kadetten.

Glad for politiets tilstedeværelse

Toffen Gunnufsen er sjef for festivalen Kadetten. Han er glad for politiets tilstedeværelse.

Monica Strømdahl

– Vi har nulltoleranse mot ulovlige produkter. Folk som har vært synlige beruset er blitt bortvist fra festivalen. Vi er glad for at politiet har vært til stede under festivalen. Det har preventiv effekt, sier Gunnufsen.

– Er du overrasket over tallene?

– Både ja og nei. Det var 11.000 personer som var innom festivalen over to dager. De gjenspeiler jo samfunnet.

– Hvordan vil dere forebygge dette til neste gang?

– Vi får håpe på et tettere samarbeid med politiet. Nærvær av politiet vil ha preventiv virkning og er viktig for at publikum skal føle seg trygg, svarer Gunnufsen.