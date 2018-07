Forsvarsminister Mattis roser Norge for å ville øke bevilgningene til forsvaret

USAs forsvarsminister James Mattis var lørdag på et kort besøk i Oslo for å ha samtaler med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Etter de innledende samtalen med Bakke-Jensen understreket Mattis det lange og nære forholdet mellom USA og Norge, Han sa at det tette forholdet er noe USA ikke tar som en selvfølge.

Mattis ga ikke klare signaler på om USA vil øke sitt nærvær med soldater i Nord-Norge. Han bare takket for invitasjonen om å øke antall soldater.

I juni skrev Forsvarsdepartementet i en pressemelding at dersom dialogen med amerikanerne fører til enighet, vil ordningen omfatte inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms.

I dag er det vel 300 amerikanske soldater i Norge alle stasjonert på Værnes.

–Jeg setter pris på Norges fleksibilitet, sa Mattis og nevnte spesielt at Norge lar amerikanske soldater være på rotasjon i Norge for trening på operasjoner i kaldt vært.

Glad Norge øker bevilgningene

– Våre to land har bygd sitt forhold over mer enn hundre år. Norge utviste politisk mot ved å gå inn i NATO i 1949, og jeg er glad for at Norge gjentar målsettingen om å bevilge mer til forsvaret og dermed være med på å styrke alliansen, sa Mattis.

Han betegnet det nylig avholdt toppmøtet i Brussel som svært vellykket og at det var et sterkere NATO som kom ut av møtet mellom stats- og regjeringssjefene.

Mattis roste også Norge innsats i Afghanistan og Irak.

Mediene fikk ikke anledning til å stille spørsmål til de to forsvarsministrene.

Saken blir oppdatert