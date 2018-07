Brannmann omkom etter slukking av skogbrann i Akershus

De ansatte i Øvre Romerike brann og redning har fått en melding der det står at mannen fikk et akutt og alvorlig helseproblem under innsatsen, skriver VG.

–Politiet kan bekrefte at det har skjedd en ulykke i går i forbindelse med slukkingen. En ung mann forulykket under arbeidet. Det ble foretatt livreddende førstehjelp på stedet. Han ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde, sier operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til VG søndag kveld.

Etterforskes som ulykke

Mannen deltok under innsatsen mot en skogbrann i Nes i Akershus da hendelsen skjedde. Politiet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å si mer om hendelsesforløpet.

– Politiet har gjort undersøkelser på stedet og etterforsker saken som en ulykke, opplyser Monsen til NTB.

Akutt helseproblem

Brannsjef John Arne Karlsen forteller at mannen var alene da ulykken inntraff, og at han ble funnet liggende på bakken inne på brannområdet av andre som jobbet på stedet.

– Hele hendelsen framstår for oss som et akutt helseproblem. Det er det viktigste utgangspunktet vårt, sier Karlsen til VG.