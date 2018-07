Et følge bestående av rundt 20 personer går gjennom gangene på SAS' tekniske base på Gardermoen: Seks unge afghanere, to saksbehandlere, to tolker, én verge, én pressevakt og to journalister fra Aftenposten. Resten er politimenn som har ansvaret for sikkerheten.

Her holder Politiets utlendingsenhet (PU) til.