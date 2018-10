11 passasjerer og en besetning på to personer omkom da et Airbus Helicopters EC 225 LP, merket LN-OJF, mistet hovedrotoren og styrtet på en holme øst for Turøy 29. april 2016.

Sea King-helikopteret var på vei fra Gullfaks B til Bergen lufthavn, Flesland.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har lagt frem en rapport om ulykken. SHT mener at ulykken var resultat av et utmattingsbrudd i et tannhjul i hovedgirboksen.