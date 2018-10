Erna Solberg advarer Hareide: – Han vil samarbeide med de mest rabiate kritikerne av KrFs politikk

– Jeg reagerer veldig når Knut Arild sier at en regjering med Ap og Sp vil gi et rausere og varmere samfunn. Jeg tror at mange med psykisk sykdom og rusproblemer har opplevd at det er blitt et varmere samfunn for dem de siste fem årene, takket være den politikken vi og KrF sammen har stått for, sier Erna Solberg i intervju med BT.

Hun viser til at regjeringen har innført fritt behandlingsvalg for disse gruppene, noe som har gitt flere private, ideelle tilbud.

– Her har vi et verdifellesskap med KrF, og har fått til mye sammen med dem. Behandlingskøene er redusert, og vi har holdt liv i gode, private tilbud. Arbeiderpartiet, derimot, bruker all sin tid på å snakke ned denne politikken, sier Solberg.

Høyre setter inn skytset

Det avgjørende ekstraordinære landsmøtet til KrF nærmer seg med stormskritt. Mandag møter Knut Arild Hareide sin nestleder Kjell Ingolf Ropstad til debatt i Bergen og på BT.no.

I helgen har Høyres folk vært svært aktive for å få ut et budskap for å advare KrFs medlemmer mot å følge partileder Knut Arild Hareides råd om å forhandle med venstresiden.

Statsministeren har blogget om menneskeverd og bioteknologi, Kåre Willoch har gått ut i VG med kritikk av Hareide, og i sosiale medier har Høyre annonsert, med økning i bistandsbudsjettet og billigere barnehager som hovedbudskap.

– Snakk med oss først

Søndag brukte statsministeren til intervjuer med blant andre BT. Høyre ønsket å nå frem til KrF-medlemmene i vest, og budskapet var klart:

– Jeg synes jo at KrF bør sondere med den sittende regjering først, dersom de nå er klar for å gå i regjering. Vi har hatt et utmerket budsjettsamarbeid i fem år, og KrF har vært stolte over gjennomslagene sine utenfor regjering. Da ville det være naturlig å utforske hva de kan få til med å gå i regjering med oss. Det er rart at Knut Arild ikke vil prøve det først, sier Solberg.

– Hva følte du da Hareide sa at han ønsket å gå i regjering med Ap og Sp i stedet for?

– Jeg snakket med Knut Arild i flere runder den uken før han holdt tale. Så jeg visste dagen før hva han kom til å si. Det er trist, for vi har hatt en god relasjon og vært enige om mange viktige saker.

Lokker med gjennomslag

Solberg mener Venstres inntreden i regjering viser at man kan få gjennomslag for kjernesaker innenfor som man ikke fikk utenfor.

– Venstre fikk til avvikling av pelsdyrindustrien og tredeling av fødselspermisjon uten at vi var for det og uten at det egentlig var flertall på Stortinget for det. Men det var et resultat av at de gikk inn i regjeringsforhandlinger med enkelte kjernesaker, sier hun.

– Hvilke saker kan du lokke KrF med gjennomslag for dersom de vi forhandle med dere?

– Det må være KrF som prioriterer sine saker, så setter vi oss ned rundt et bord og forhandler om det. Men husk at dersom de går i forhandling med oss, så tar de med seg alle seirene de allerede har fått. Mens på venstresiden er de avhengig av hva SV vil stemme for i Stortinget.

– Rabiate kritikere

Solberg nevner reservasjonsretten, kontantstøtten og utvidet engangsstønad til foreldre som seire for KrF.

– Jeg har stått i debatter og forsvart dette mot harde angrep fra Helga Pedersen og Aps kvinnebevegelse. Det er jo de mest rabiate kritikerne av KrFs familiepolitikk Knut Arild nå vil samarbeide med, og han vender seg bort fra dem som har stått sammen med dem i kampen, hevder statsministeren.

Selv er hun kjent for å tilhøre den mer konservative fløyen i Høyre når det gjelder bioteknologi og familiepolitikk. Men på landsmøtet i vår vedtok Høyre ja til eggdonasjon og assistert befruktning.

– Har dere ikke da bidratt til å støte fra dere KrF?

– Selv om Høyre har beveget seg litt i dette spørsmålet, er fortsatt den andre siden betydelig mer liberale. Vi er fortsatt garantisten for at vi ikke skal gå mot et sorteringssamfunn.

Angrer ikke Listhaug-håndtering

– Hva med Sylvi Listhaugs og Per Sandbergs retorikk og angrep på Ap og KrF? Du er beskyldt for å holde din hånd over dem, samtidig som du da skjøv Hareide fra deg. Angrer du nå på at du ikke var strengere med Listhaug?

– Nei. Jeg tok avstand fra den retorikken. Jeg sto på Søndagsrevyen og sa at dette var et for hardt angrep på Ap, og beklaget på vegne av regjeringen til Stortinget. Stort mer kan ikke en statsminister gjøre.

– Hva er ditt budskap til KrF-medlemmene som skal møtes på bedehuset Betlehem mandag kveld?

– At etter fem år med godt samarbeid bør de prøve å forhandle med oss først. Dessuten bør de ikke spille vekk forhandlingskortene sine ved å låse seg til en side. Det kan være at KrF ikke blir enig med oss, da er det alltid mulig å gå en annen vei etterpå. Men jeg tror velgerne vil synes det er veldig rart hvis man feller en regjering uten at det er en spesiell sak man er uenig om, og uten at det har vært valg. Det vil være helt unikt i norsk politisk historie.