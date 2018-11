Den siktede 16-åringen er siktet for drap og grov kroppsskade. Onsdag kveld ble 16-åringen pågrepet og siktet for å ha drept en jevnaldrende jente på Vinstra i Nord-Fron kommune.

Fredag ble 16-åringen varetektsfengslet i to uker. Han er ilagt delvis isolasjon, brev- og besøksforbud samt medieforbud.

Politiet mener de nå vet hva som skjedde onsdag.

– Vi mener å ha full kontroll på hendelsesforløpet. Vi mener vi har god oversikt over hvem som befant seg på området, sa politiadvokat Stine Rigmor Grimstad under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Politiet opplyser at den 16 år gamle gutten er blitt behandlet for skader, men ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for skadene.

Et vitne sa til VG torsdag at det var to personer som løp fra åstedet mot en bil. Dette blir avvist av politiet, som sier de har ingen andre mistenkte i saken.

– Det har kommet politiet for øret at det skal ha vært flere personer involvert i hendelsen, det vil vi avkrefte, sa Grimstad.

Ble pågrepet på åstedet

Under pressekonferansen bekrefter politiet at 16-åringen ble pågrepet på åstedet.

– Vi er fortsatt i en innledende fase. Vi er ferdige med undersøkelser på de åstedene som vi har kartlagt, sa etterforskningsleder Svein Morten Laingen i Innlandet politidistrikt.

Kripos, som har bidratt med etterforskningen, har forlatt Vinstra, opplyser politiet.

– De vil foreta videre undersøkelser i Oslo, sa Laingen.

Fremstilt for varetektsfengsling

Fengslingsmøtet i Sør-Gudbrandsdal tingrett ble holdt bak lukkede dører, av hensyn til fare for bevisforspillelse og siktedes unge alder. Politiet begjærte den 16 år gamle gutten fengslet i to uker med full isolasjon.

Den siktede 16-åringen var ikke til stede under fengslingsmøtet i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer fredag. Til VG opplyste guttens forsvarer at hans klient samtykket til varetektsfengsling.

– Han forstår og aksepterer at situasjonen krever dette, sa Stavrum til VG.

Vil ikke kommentere helsesituasjonen

Politiet har tidligere fortalt at 16-åringen er blitt avhørt, men ifølge 16-åringens forsvarer, advokat Lorentz Stavrum var dette bare en innledende samtale der hans klient avga en fri forklaring om det som skjedde onsdag kveld.

– Han er ikke blitt formelt avhørt med gjennomgang av siktelsen og spørsmålet om straffskyld, sa Stavrum, som ikke ønsker å si noe om hva gutten har forklart.

Forsvareren karakteriserer de samtalene han selv har hatt med 16-åringen som korte og greie. Han kan ikke uttale seg om den siktede 16-åringens psykiske helsesituasjon.

– Jeg tar det for gitt at det blir oppnevnt en rettspsykiatrisk sakkyndig, sier Stavrum til Aftenposten.

Torsdag kveld var 16-åringen på sykehuset på Lillehammer.

– Han mottar behandling for en skade han har pådratt seg. Jeg kan ikke si nøyaktig hva det er, men det har med det forholdet som er til etterforskning å gjøre, sa Stavrum til NRK torsdag.