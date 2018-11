Mannen ble pågrepet idet han forsøkte å få seg nytt pass. Etter det TV 2 kjenner til, har norsk politi ugyldiggjort mannens pass.

– Vi kan bekrefte at en norsk statsborger i dag ble pågrepet i Belgia. Bakgrunnen for pågripelsen er at vedkommende har vært internasjonalt etterlyst, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til kanalen.

Aftenposten får opplyst av kilder tett på etterforskningen at den siktede nordmannen i Brussel er en del av kjernen rundt den antatte lederen av Young Bloods, som i slutten av september ble pågrepet i Marokko.

Bekrefter pågripelse

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen bekreftet til Aftenposten at en norsk statsborger ble pågrepet i den belgiske hovedstaden torsdag klokken 12.

– Bakgrunnen for pågripelsen er at vedkommende har vært etterlyst internasjonalt, sier han.

Vedkommende har vært etterlyst internasjonalt i en relativt kort periode i tilknytning til en kidnappingssak fra 2015, som er oppe til behandling i Borgarting lagmannsrett.

– Vi ønsker primært å få siktede i tale, dette har han vært klar over og har bevisst unngått oss, sier Meeg-Bentzen.

Det vil innen kort tid bli sendt en begjæring om utlevering av den siktede nordmannen.

Siktet for å ha motarbeidet rettsvesenet

Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Han er siktet for å ha motarbeidet rettsvesenet ved å holde en kriminell skjult for politiet. Bakgrunnen for saken skal være en kidnapping som fant sted på Holmlia i Oslo i 2015.

Mannens forsvarer, Øyvind Bergøy Pedersen, sier til Aftenposten at hans klient foreløpig ikke formelt er avhørt.

– Inntil han er avhørt ønsker jeg ikke å uttale meg, sier han.

Han påpeker at han ikke har vært i kontakt med sin klient, men at han har en formening om hvorfor politiet ønsker å avhøre klienten.

– Jeg vet det har vært en prosess rundt det å få han avhørt, legger han til.