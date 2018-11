(Adresseavisen/Aftenposten): Etter en stor leteaksjon er flyet med to personer om bord lokalisert i ulendt skogsterreng, melder NRK.

Kort tid etter at flyet ble lokalisert, fikk TV-kanalen bekreftet at flyet var funnet. Flyet ble funnet 600-700 meter nord for Øyan flystripe i Meråker, opplyser operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt ved 19-tiden.

Like før klokken 19 meldte politiet at to personer var funnet omkommet. NRK skriver at det er snakk om et privateid fly med én motor, som er hjemmehørende på Værnes.

- Det er gjort funn av flyet nord av Meråker flyplass. Personell er nå på stedet, sa Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen klokka 18.30 til Adresseavisen.

Det ble registrert nødsignal fra flyet klokken 15.30, skriver Adresseavisen.

- Funnet ble gjort like før klokka 18.00, opplyser Geir Langås ved Felles straffesaksinntak (FSI) i Trøndelag politidistrikt.

Redningsaksjon ble raskt iverksatt med frivillige mannskaper på bakken og med søk fra luften.

Det er et av redningshelikoptrene som har funnet småflyet.

Etter nødsignalen ble meldt, har det pågått leteaksjon i området rundt Øyan flyplass. Hovedredningssentralen beskrev redningsarbeidet som krevende.