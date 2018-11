Høyesterett: Musestille ubåter viktigere enn bråkete oppdrettsfisk

På Heggerneset i Herdlefjorden nord for Bergen har Forsvaret et anlegg som måler støy fra undervannsbåter og skip. Det har vært der siden 1994. I Laksevika på andre siden av fjorden har Blom Fiskeoppdrett drevet et anlegg siden 1995.

Dette har i flere år ført til kluss og uoverensstemmelser. Forsvaret mener støy fra oppdrettsanlegget ødelegger for målestasjonen og vil i hvert fall ikke ha noen utvidelser.

Ikke oppdages av fienden

Forsvaret måler støy slik at de til enhver tid kjenner sine egne fartøy på lyden. I tillegg vil man passe på at ubåtene er så stillegående som mulig slik at de ikke oppdages av en fiende.

Vant i lagmannsretten

Oppdretterne dro Forsvaret for retten. De ville ha en dom på at de militære ikke kunne forby dem å drive på stedet, ikke kunne nekte dem å utvide driften og ikke kunne nekte folk adgang til anlegget. I Nordhordland tingrett tapte de, men i Gulating lagmannsrett vant oppdretterne.

Nylig falt dommen i høyesterett: Her vant Forsvaret frem med fire mot én stemme.

Ubåter for 30 milliarder

Sjefen for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, la i en skriftlig forklaring til dommerne stor vekt på lyttestasjonen:

«Den militærteknologiske utvikling går videre i retning av vesentlig stillere ubåter og fartøyer. Evnen til å holde kontroll på og korrigere (redusere) egenstøy er derfor stadig viktigere. Støymålinger er derfor viktig for forsvar av Norge og våre allierte», argumenterer admiralen.

Han minner om at Norge har investert over 20 milliarder kroner på fregatter og skal satse over 30 milliarder på nye ubåter.

«Heggerneset målestasjon er viktig for å få effekt av disse investeringene», mener Stensønes.

Har vært etterretningsmål

Ifølge sikkerhetsleder ved Forsvarsmateriell, Jan Børre Skredderberget Eriksen, har de bevis for at Heggerneset allerede har vært mål for fremmed etterretning. Forsvaret er redd for at fremmede makter skal få informasjon om «fartøyenes akustiske signaturer» – altså hvordan det enkelte fartøy høres ut. Det kan medføre «markant tap av evne til overlevelse i en konflikt», påpekte Eriksen overfor Høyesterett.

Fakta: De nye ubåtene Norge skal kjøpe fire nye ubåter. De er erstatter dagens seks, som vil være 35 år gamle når de avløses. Prosjektet er et samarbeid med Tyskland, som kjøper like ubåter. Den første skal leveres i 2025, og prosjektet avsluttes i 2032. Prosjektet har en kostnadsramme, inkludert usikkerhetsavsetning, på 41 milliarder kroner. Kilde: Forsvaret

Tre risikomomenter

Høyesteretts flertall oppsummerer problemene for Forsvaret i tre punkter:

Det er en sikkerhetsrisiko knyttet til personers tilgang til oppdrettsanlegget. Hvis Blom selv kan bestemme hvem som skal ha adkomst – hva enten det er ansatte eller leverandører – øker dette risikoen for at fremmed etterretning kan få tilgang til de opplysningene Blom får fra Forsvaret om når målingene gjennomføres. Støy fra anlegget påvirker målingene og kan føre til feilaktige eller upålitelige resultater. Anlegget medfører en risiko for skade på Forsvarets undervannsbåter.

Det juridiske spørsmålet i saken var om Forsvaret har hjemmel i sikkerhetsloven til å forby eller begrense fiskeoppdretternes virksomhet. Svaret var ja.

Vil kreve kompensasjon

Styreleder i Blom Fiskeoppdrett, Torbjørn Gjelsvik, har kommentert dommen i et innlegg på nettstedet Ilaks. Han mener avgjørelsen vil ha betydning for alle som driver virksomhet på steder der Forsvaret er eller ønsker å være.

– Lokaliteten er en av Bloms beste, og blir vi tvunget vekk av staten vil det påføre oss et betydelig tap som vi vil kreve kompensert, fremholder Gjelsvik.