Venstre og KrF lot Human Rights Service beholde millionstøtten

– Vi forsøkte å få fjernet støtten til HRS, men så må alle gi og ta i slike forhandlinger, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik til Aftenposten.

– Hvorfor ble ikke støtten til HRS fjernet fra statsbudsjettet?

– Det må du spørre regjeringspartiene om. Det var de som ønsket å beholde den.

I statsbudsjettforslaget til Høyre og Frp-regjeringen ble det foreslått en bevilgning på 1.835.000 til den sterkt innvandrings- og islamkritiske organisasjonen Human Rights Service (HRS).

Det er det samme som ble bevilget både i 2016 og 2017.

Etter budsjettforhandlingene med KrF og Venstre er bevilgningen fortsatt uendret.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener det er uheldig at HRS fortsatt vil få penger over statsbudsjettet.

– HRS er et nettsted som sprer konspirasjonsteorier og nører opp under rasisme. De bør selvsagt ikke får statsstøtte, noe som er grunnen til at vi foreslår å kutte bevilgningen i vårt alternative statsbudsjett for 2018, sier hun.

Venstre, KrF og politikere i Høyre var mot videre støtte

Gjennom høsten har debatten rast om det er riktig at organisasjonen bør få bevilget penger fra staten.

I oktober gikk både Venstre og KrF imot statsstøtte til HRS. Også i Høyre ble det argumentert for at HRS ikke skulle få videre støtte fra Regjeringen.

Lanserte kontroversiell kampanje

Høstens debatt ble utløst av en kampanje fra HRS der de ba sine lesere om å fotografere muslimer i Norge for å «dokumentere den kulturelle revolusjonen» som organisasjonen mener pågår.

Kampanjen fikk mange til å reagere. Blant annet gikk Erna Solberg ut og kalte den «forkastelig». Rett i etterkant av kampanjen ble det klart at Islamsk Råd Norge mistet statsstøtten, noe som gjorde debatten enda mer betent.

Frp har i etterkant gått ut og gitt sin fulle støtte til HRS. Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos sa debatten var «et forsøk på å kneble HRS».

Fakta: Human Rights Service (HRS) Human Rights Service (HRS) er en partipolitisk uavhengig tenketank. HRS driver nettstedet Rights.no, der Hege Storhaug og Rita Karlsen er journalister. Stiftelsen mottar 1,8 millioner kroner i statsstøtte i 2017.