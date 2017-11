Solberg: - Unnskylder aldri det Søviknes gjorde

I et intervju med Dagbladet i forbindelse med #metoo-kampanjen forteller Solberg at hun har vært utsatt for uønsket oppmerksomhet, og at hun som ung politiker opplevde at eldre menn forsøkte seg på henne, men hun vil ikke kalle det trakassering.

– Ikke i den forstand at noen har hatt makt over min politiske karriere.

Hun vedgår at Høyre har hatt «noen grove saker, også politianmeldelser» de siste 10–12 årene, men at det i dag ikke er noen pågående saker hun er kjent med.

I intervjuet blir hun også spurt om Terje Søviknes, og voldtektsanmeldelsen mot ham i 2000.

Saken ble henlagt fordi det ikke var bevist at det var begått en straffbar handling.

– Terje Søviknes har gjort noe som var galt, veldig galt, helt i strid med det jeg mener er god oppførsel. Det mener han selv også, sier statsministeren. Samtidig sier hun at hun mener han har tatt ansvar.

– For meg er det sånn: Jeg kommer aldri til å unnskylde noe av det han har gjort. Samtidig er det spørsmål om hvor lenge man ikke skal kunne delta. Jeg mener folk skal få en ny mulighet. Det er et viktig prinsipp.

Solberg sier også at hun synes Frp håndterte saken dårlig, blant annet fordi de benektet at noe hadde skjedd. Hun tror alle lærte mye av den saken, blant annet hvor viktig det er å stille opp for offeret.