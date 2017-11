Ingen klimajubel for budsjettavtalen

Miljøet ble taperen igjen, fastslår Naturvernforbundet i sin kommentar til Solberg-regjeringens femte statsbudsjett.

– Stortingsflertallet har ikke tatt klimakrisen inn over seg, og dette budsjettet er ikke den redningsplanken som norsk natur sårt trenger, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet i en pressemelding.

– Hovedproblemet er at regjeringens forslag i oktober var milevis unna det som trengs for å ta vare på truet natur og kutte klimagassutslippene. Venstre og KrF har fått rettet opp en rekke kutt, men en videreføring av natur- og klimainnsatsen på dagens nivå er altfor lavt, sier Ask Lundberg. Hun synes det er skuffende, men ikke overraskende at CO₂- og drivstoffavgiftene ikke øker.

Heller ikke Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero er særlig imponert over budsjettkameratenes utgangspunkt og resultat.

– Istedenfor ambisjoner om null utslipp, har regjeringen ambisjoner om null fremgang. Forhandlingene i år har handlet om å reversere dårlige forslag fremfor å vedta ny og helt nødvendig satsing på klima, sier Holm i en pressemelding.

