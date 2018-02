Siden oktober er flere enn 13 unge gutter dømt for å ha delt seksualiserte bilder av jevnaldrende skolekamerater på nett, viser en ny kartlegging Aftenposten har gjort. Med unntak av tre tilfeller er alle dømt for seksuallovbrudd (§ 311).

– I tillegg vet vi at mørketallene er store. Mange barn og unge deler nakenbilder uten samtykke fra den som er avbildet, men det blir ikke anmeldt, sier Hanne Andreassen, politioverbetjent i Kripos.

Hun ser svært alvorlig på denne økningen.

– Å få delt et bilde av seg på sosiale medier kan bli en livslang krenkelse, de forsvinner jo ikke. Bildene kan også bli fanget opp og delt i nettverk av voksne. Vi ser bilder som ungdommene selv har tatt, øker i omfang i slike nettverk, sier hun.

11-åring blant de fornærmede

Et 20-tall ungdommer er ofre i de siste sakene som Aftenposten har fått innsyn i. De fleste av dem var bare 15 år, men også en 11-åring er blant dem som har fått delt et seksualisert bilde av seg selv.

– Vi har en jobb å gjøre for å informere de unge om lover og regler rundt deling av nakenbilder, sier Andreassen.

Vilde var 16 år og hadde nettopp begynt på videregående da hun ble filmet. Da hun oppdaget at den seksualiserte videoen ble delt, dro hun rett til politiet.

– Primært for å få hjelp med å få filmen slettet, men det skjønte jeg fort var umulig, sier hun.

Den seksualisert videoen av Vilde ble tatt på et nachspiel. Samme natt ble den delt i en lukket Facebook-chat, deretter på Snapchat. Allerede mandag morgen begynte meldingene å tikke inn. Flere sendte henne videoen. «Er dette deg?». Det rant inn, fra helt fremmede ungdommer.

De fire unge guttene som delte videoen av Vilde, ble i november dømt til 45 timers samfunnsstraff, blant for brudd på straffelovens § 311. Vilde var klar over at det ble filmet, men ikke at filmen ble delt.

– Jeg tenkte ikke på konsekvensene der og da. Jeg var full. De var jo gode venner av meg, jeg trodde ikke de skulle dele den videre, sier Vilde.

Hun har alltid elsket å bli fotografert.

– Foreldrene mine har derfor alltid sagt: «Pass på hva du deler». Det har de sagt til meg hele livet. Plutselig fikk jeg det rett i fleisen.

Jan Tomas Espedal

Flere blir dømt

A-magasinet skrev i høst om de enorme konsekvensene det får når nakenbilder deles. I dokumentarserien snakket vi med ungdommer som slet med angst og høyt skolefravær, noen hadde fått diagnosen posttraumatisk stress. Andre snakket om å ta sitt eget liv.

Mer enn 30 ungdommer hadde frem til september i fjor blitt dømt. Konfliktrådet så på samme tid en dobling av antall saker på bare ett år.

Siden oktober er det utelukkende gutter som er dømt i de sakene Aftenposten har fått innsyn i. Den strengeste straffen lyder på fengsel i 21 måneder, men mange er dømt til samfunnsstraff.

Det at unge deler bilder av andre i en seksuell situasjon, er blitt et økende samfunnsproblem, slås det fast i en av disse dommene. Det må derfor reageres «strengt når slike forhold avdekkes», heter det.

Jan Tomas Espedal

1000 ungdommer siktet i Danmark

Også i Danmark slår man hardt ned på sexkrenkelser på nett. Mandag denne uken startet en omfattende rettssak som har vakt oppmerksomhet i flere land. Dansk politi har siktet over 1000 unge mennesker for å ha delt den samme sexvideoen, blant annet via Facebooks Messenger.

Mandag falt de to første dommene. En 19-åring og en 20-åring ble dømt til 30 og 40 dagers betinget fengsel for å ha delt videoen av den 15 år gamle jenta fem ganger. Ifølge Danmarks Radio er opptakene av «voldsom seksuell og krenkende karakter».

– Før var hun en jente som drev med skøyter. Nå er hun jenta fra videoen. Hun har skiftet skole flere ganger, sa advokaten hennes i retten.

I sakene som de siste månedene har vært ført for retten her i Norge er de fornærmede blitt filmet nakne, noen bare iført stringtruse eller BH. En med kun et russebånd over ryggen. Flere er blitt tatt bilde av mens de har sex.

Ett av nakenbildene ble lagt ut som en bursdagshilsen på en Facebookvegg, «ment bare som en spøk». En av de fornærmede forteller om skam og angst etter at hele skolen fikk se en nakenvideo av henne.

– Men det verste er aldri å vite når man igjen kan bli konfrontert med filmen.

Startet egen YouTube-kanal

Vilde går i dag siste året på videregående. Helt siden videoen begynte å sirkulere, har flere stemplet henne som «hore». Hun klarte ikke å gå på kjøpesenteret, i ren frykt for å møte blikkene og spørsmålene. Da hun forsøkte å bli medlem i russebusser, fikk hun beskjed om at de ikke ville ha med en jente med et «sånt rykte», forteller hun.

– Mens guttene skryter av at de har sex, bli jentene veldig sett ned på når slike bilder blir delt. Jenter er verst. Hvorfor kan de ikke heller backe opp andre jenter? spør hun.

Etter at sexvideoen av Vilde ble delt til flere på skolen, bestemte hun seg for å starte sin egen YouTube-kanal. I dag har kanalen over 30.000 følgere.

– Jeg ville ikke bli kjent som «hun i sexvideoen». Jeg ville heller at folk skulle huske meg som «hun på YouTube», sier hun.

På kanalen snakker hun blant annet om nettmobbing og følgene det kan få. Nå oppfordrer hun til mer åpenhet om det å få spredt nakenbilder av seg selv i sosiale medier. Hun håper flere vil fortelle sine historier.

– Da kan ting kanskje bli litt mindre farlig, kanskje vi kan forhindre at det skjer med flere? Jeg vet at mange ikke tør å snakke om det når et nakenbilde blir delt, men vi må tørre å si fra! Stå opp og si at dette ikke er greit!, sier hun.

– Det handler om å slå litt tilbake. «Det er ikke så farlig, det er jo bare en video», er en holdning mange ungdommer har. Få evner å sette seg inn i hvordan det føles å få delt en sexvideo av seg selv.

Vilde ber lærere og skolene nå komme mer på banen.

– Det å dirke opp en dør på en fest for å filme dem som er inne på soverommet er blitt vanlig. Men slike ting har ikke vært tema på skolen, sier hun.

Vilde ønsker ikke å røpe sin identitet i frykt for at videoen skal bli spredt på nytt. Guttene som ble dømt er informert om denne artikkelen, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.