«Oslo Rats» tar deg med inn i Oslos omfattende infrastruktur: T-banenettet, underjordiske elver, forlatte bygninger og bunkere.

I filmen møter vi mennesker som trives best med hjelm og hodelykt under bakken. Og hovedstaden har mye å by på for såkalte «urban explorers».

Svært alvorlig handlinger

Både Sporveien og Vann- og avløpsetaten påpeker at denne aktivitet er ulovlig og forbundet med livsfare. Begge anmelder konsekvent denne type forhold.