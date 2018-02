Tonning Riise: – Det har vært en stor påkjenning

– Kjære alle i Hedmark Høyre, jeg skulle gjerne vært sammen med dere i dag, men jeg er fortsatt sykmeldt og holder meg derfor hjemme. Den siste tiden har vært en stor påkjenning for meg personlig, men også for mange i Hedmark Høyre, og det er jeg veldig lei meg for, skriver Tonning Riise i hilsenen til årsmøtet ifølge Østlendingen.

Nye Hedmark og Oppland Høyre samles til årsmøte lørdag. Statsminister Erna Solberg vil være til stede, men får altså ikke selskap av den tidligere Unge Høyre-lederen.

Tonning Riise er innvalgt som stortingsrepresentant fra Hedmark, men har vært sykmeldt siden midten av januar da han gikk av som leder i Unge Høyre i forbindelse med varslersakene mot ham. Nå håper han det ikke tar lang tid før han er tilbake på Stortinget.

– Jeg håper å være tilbake på Stortinget nå så fort som mulig, og ser fram til å fortsette det viktige politiske arbeidet vi skal gjøre sammen. Til slutt vil jeg bare takke alle som har sendt meldinger underveis og håper dere får et årsmøte der dette ikke tar altfor mye oppmerksomhet, men hvor politikken og feiringen av en historisk sammenslåing av Hedmark og Oppland Høyre står i sentrum, avslutter Tonning Riise.