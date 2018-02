Bolig i full fyr i Hedmark

Politiet ble varslet om brannen klokka 4 natt til mandag.

– En ambulanse passerte huset og så at det sto i full fyr, og varslet dermed videre. Ifølge ambulansen raser huset sammen, og er i ferd med å brenne opp, sa operasjonsleder Sissel Svarstad i Innlandet politidistrikt til NTB rundt klokka 4.30.

Én person er folkeregistrert som beboer på adressen, og det var først usikkert hvor denne personen befant seg.

Klokka 4.50 meldte politiet at beboeren var gjort rede for og at det ikke skulle være noen i huset.