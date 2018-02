I 2017 avdekket Kommunal Rapport mulige brudd på innkjøps- og habilitetsreglene i Lenvik kommune i 2013.

Avsløringene dreide seg om at den daværende rådmannen og administrasjonen i kommunen tildelte et lite firma en kontrakt på omsorgsbolig for én person med rus- og psykiatriproblemer.

Firmaet, som etter hvert skiftet navn to ganger, fikk utbetalt 14 millioner kroner over fire år.

Den tidligere rådmannens sønn hadde en fremtredende rolle i firmaet, skriver ukeavisen.

Den tidligere rådmannen sa ifjor til Kommunal Rapport at hun «Ikke var inne i prosessen. Leste derfor ikke tilbudsforespørselen eller var med å påvirke hvilke selskap som skulle tilskrives»

Rådmannen sluttet i jobben 31. desember i fjor.

Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen sa først at sakene var «håndtert på en tilfredstillende måte», men i etterkant av avsløringene utarbeidet revisjonsselskapet Komrev Nord en granskning hvor de konkluderte med at Lenvik kommune brøt anbudsregler og habilitetsregler da de inngikk kontrakten.

Kontrollutvalget i Lenvik kommune har nå behandlet rapporten, og i sin innstilling til kommunestyret ber de kommunen politianmelde det de anser som alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket, skriver Nordlys torsdag.

Eks-rådmannen imøteser en anmeldelse for å få en objektiv behandling, skriver hun i en tekstmelding til Kommunal Rapport.

I innstillingen ber de også den nåværende rådmannen hente inn juridisk bistand utenfor Troms fylke.

Kommunestyret i Lenvik vil behandle kontrollutvalgets innstilling 8. mars.