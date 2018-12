Arbeidet med den nye veien ut av Oslo skulle startet neste år, skriver NRK.

– Vi får ikke penger over statsbudsjettet, nå legger vi ned all aktivitet, bekrefter prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen.

Et nytt hovedåresystem mellom Lysaker og Asker er et prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan 2018–2029.

Det er satt av midler til å sette i gang prosjektet som skal bygges i tre etapper med etterskuddsvis bompengeinnkreving i hver etappe. Den første etappen fra Lysaker til Ramstadsletta skulle etter planen bygges i perioden 2019 til 2024.

I slutten av forrige uke fikk imidlertid Vegvesenets underleverandører beskjed om at de ikke lenger kan fakturere for prosjektet fra 1. januar. Røed er bekymret for at hele prosjektet må forskyves ut i tid.

– Prosjektet er som et stort tankskip, og det koster å starte opp igjen med nye folk på et senere tidspunkt, bemerker han.

Arbeiderpartiets Tonje Brenna sitter i gruppen som forhandler fram Oslopakke 3 mellom Oslo, Akershus og staten. Hun kaller det vanvittig at Stortinget krever lokal enighet om bompenger, for så å ikke holde sin del av avtalen.

– Lokalpolitikerne må ta belastningen for å innføre bompenger og så kommer ikke overføringene som lovet. Det er å lure bilistene, og det går faktisk ikke an, sier hun til NRK.