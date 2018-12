Inne på Oslo Kongressenter er flere titalls frivillige allerede i sving julaften formiddag. Flere har vært der hver dag i en uke allerede for å gjøre alt klart til arrangementet Alternativ Jul. Blomster skal hentes, bord dekkes og mat lages.

Une Tjønnås er frivillig for første gang og gjør klar salen som skal huse 2500 gjester døgnet rundt fra julaften til andre juledag.

– Jeg synes det er mye fokus på gaver og materialisme i julen, så jeg ønsket å gi noe til dem som ikke har så mye. I tillegg er det fint å se så mye giverglede, det er så mange som donerer mat og gaver til arrangementet, sier hun.

Jan Tomas Espedal

Bedrifter og firmaer har blant annet donert tilsammen 400 kilo pinnekjøtt, 350 kilo ribbe, 700 kilo poteter og 2500 liter drikkevarer. I tillegg skal 2000 julegaver pakkes inn før julefeiringen åpner kl. 15.00 julaften.

– Jeg tror så mange kommer hit fordi vi forhåpentligvis har et hyggelig rykte om at det er høyt under taket her. Folk kan være her hele tiden. Vi serverer julemat 24 timer i døgnet. Ribbe klokken tre om natten er veldig godt, sier Henning Holstad, gründer av Alternativ Jul.

Jan Tomas Espedal

Et alternativ for uteliggere

Ikke alle har en plass å feire jul. Derfor startet Holstad Alternativ Jul i 1968. Da møtte rundt hundre gjester opp, mange av dem uteliggere og rusmisbrukere som tidligere hadde vært krigsseilere eller hadde blitt skadet under andre verdenskrig.

De siste tre årene har antall gjester vært konstant. Alternativ Jul «tømmer byen for dem som sogner hit», som Holstad sier.

Det er først og fremst uteliggere og mennesker fra rusmiljøet i Oslo, men også ensomme og andre som ikke har noen å feire jul med.

– Dette startet som et uttrykk for ungdommelig idealisme. Jeg trodde jeg kunne forandre verden og gjøre den perfekt. Det klarte jeg ikke, men vi kan gjøre den litt mer hyggelig. Her kan folk komme som ikke er velkomne hjemme eller som ikke har noe familie, uansett hvilken tilstand de er i, sier han.

Jan Tomas Espedal

På julekvelden serveres det middag, folk kan gå rundt juletreet, gjestene skal få pakker og det vil bli konserter. Oslos biskop kommer og skal lese juleevangeliet.

Jan Tomas Espedal

Økt pågang

Også Blå Kors arrangerer alternativ julefeiring julaften. I Oslo er det sjette året den kristne organisasjonen har arrangert et rusfritt julealternativ spesielt rettet mot barn.

– Vi merker at pågangen øker. Vi har måttet si nei til mange familier som vil komme, men også til frivillige som ønsker å bidra, sier Amund Gillebo i Blå Kors.

De venter rundt 70 gjester, hvorav 50 er barn og unge. Arrangementet skal ikke være for stort, slik at det skal oppleves som trygt for barna, forteller Gillebo.

– Inntrykket vårt er at pågangen øker på grunn av at det er flere som trenger noe ekstra på julaften. Det er av en eller annen grunn vanskelig å få det til hjemme. Vi vurderer å utvide tilbudet, særlig i Oslo, han.

Steinar Glimsdal / Blå Kors

– Ingen skal komme til lukkede dører

Også Røde Kors opplever økt pågang. Therese Svartdahl i MARTE Nettverkssenter, et tilbud for aleneforeldre gjennom Røde Kors, sier pågangen til deres alternative julefeiring for aleneforeldre og deres barn har vært høy i mange år.

– Vi har måttet øke kapasiteten fra 70 til hundre gjester. Hos oss tror jeg økningen handler om at flere familier er med på senterets aktiviteter resten av året. Flere opplever at de har behov for et fellesskap, særlig i julen, sier hun.

Kirkens Bymisjon venter 120 gjester til Tøyenkirken på julaften, samt 30 frivillige. De tilbyr tradisjonell norsk julemat. I løpet av kvelden er det gudstjeneste, juletregang, kaffe og gaver.

Arrangementet er rusfritt og åpent for hvem som helst, men ble fulltegnet for flere måneder siden, ifølge Nils Bernard Topland i Kirkens Bymisjon.

– Jeg synes det er fantastisk at så mange kan være sammen på julaften, og at de ikke behøver å feire jul alene. De som ikke fikk plass hos oss, kan gå hele tiden til Domkirken og spise middag. Ingen skal komme til lukkede dører i byen på julaften, og det synes jeg er en veldig fin ting, sier han.