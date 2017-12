Tysk lasteskip har grunnstøtt i Oslofjorden

Grunnstøtingen skjedde like ved fyret Storegrunnen litt nord for Askholmene ved Drøbak i Akershus. Det skal hverken være fare for liv eller miljø, opplyser Redningsselskapet.

Redningsskøyten RS Bergesen d.y., som er stasjonert på Oscarsborg noen få hundre meter fra stedet for grunnstøtingen, kom raskt til stedet og lå der inntil slepebåt var på plass rundt klokken ni.

Ifølge Akershus Amtstidende er det ikke meldt om oljesøl på stedet. Avisen skriver at det første forsøket på å trekke skipet av grunn var mislykket.

To slepebåter er på stedet, Gyltingen fra Drøbak og John fra Horten.