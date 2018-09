Tre skadet i utforkjøring i Vinje i Telemark

Politiet fikk melding om ulykken klokken 4.35.

– Det vi vet om skadeomfanget så langt er at en person har vondt i en skulder, en annen i mage og skulder, og en tredje i mage og bekken, sier oppdragsleder Jan Tore Gregersen i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 5.35.

En person fraktes til sykehus i Skien, mens luftambulansen er rekvirert for de to andre. Politiet antar at bilen har holdt seg rundt fartsgrensen på 80 kilometer i timen.

– Derfor er det da større sjanse for at noen kan ha indre skader, så vi må være på den sikre siden, sier Gregersen.