Furene og gropene på tyggeflaten i jekslene kalles fissurer. Tannen har størst risiko for hull (karies) de første to til fire årene etter at jekslene har brutt frem, først og fremst i fissurene.

Tidlig karies kan stanses. Ved fissurforsegling fylles gropen med en plastlakk som stenger veien for bakterier og sukker som kan gi hull i tennene.

Barn med høy eller moderat risiko for karies bør få sine jeksler fissurforseglet, ifølge de nye retningslinjene. Tilbudet rundt i landet skal bli likt.

Fissurforsegling utført på korrekt måte er holdbart og en effektiv beskyttelse for hull i tyggeflatene. Barn med lav risiko for hull i tennene behøver ikke fissurforsegling.

Fissurforsegling tar rundt syv til ti minutter. Tannlege/tannpleier vil som oftest ha behov for assistanse for å holde tannen tørr under prosedyren. Materialkostnadene er ca. 35 kroner pr. forsegling.

Kilde: Den nye nasjonale faglige retningslinjen for tannhelsetjeneste til barn og unge 0–20 år, 2018.