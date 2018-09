Danske turister i dobbel redningsaksjon i Vaksdal

De to danskene var på vei fra Dale til Dalastølen og var godt utstyrt med mat og klær på vei til Dalastølen turisthytte, men gikk seg vill på veien dit torsdag ettermiddag. I 18.30-tiden ble det i gangsatt redningsaksjon.

– De ble hjulpet på rett kurs, men så var en av dem så uheldig og falt og skadet seg, så vi måtte sende mannskaper opp for å hjelpe. Cirka klokka 1.10 ble turistene funnet av Røde Kors-mannskaper. De fulgte dem til Dalastølen turisthytte for å overnatte der. Nå er planen at de trolig blir hentet ned av helikopter når det lysner, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB klokka 5.40.

Turisten som falt er undersøkt og skal ikke ha fått alvorlig skade.