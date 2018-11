VG har publisert en lydlogg fra radiokontakten mellom skipene.

Fedje VTS er Kystverkets vaktsentral som har ansvar for skipene i den tungt trafikkerte fjorden.

Tre minutter før det smeller, så spør losen om bord på Sola TS vaktsentralen om hvilket skip det er som kommer inn fjorden.

Ti sekunder senere svarer de:

«Nei, det er en, eh. Jeg har ikke fått noen opplysninger om den. Den har ikke rapportert til meg. Jeg ser bare at den dukker opp på skjermen her», sier Fedje VTS over skipsradioen.

Dette skjedde. Dette skjer videre. Her er det vi vet om fregattulykken.

Fregatten kom i 17 knop

Radarbildene viser at KNM Helge Ingstad går sørover med 17 knops fart, noe som tilsvarer 31,6 kilometer i timen. Den hadde ikke på dekksbelysning, så den var vanskelig å se, og den har egenskaper som gjør at den er vanskelig å oppdage på radar.

Samtidig har Sola TS kommet opp i seks knop nordover.

De to skipene befinner seg nå på kollisjonskurs.

Fedje VTS til Sola TS:

«Det er mulig det er Helge Ingstad. Han kom inn nordfra en stund tilbake. Det er mulig det er han som kommer der».

VG har informert Forsvaret om at de har lydlogg og radarbilder fra ulykken. De ønsker ikke å kommentere dette.

– Det blir en kollisjon her da

Så – ett minutt før kollisjonen er et faktum – får tankbåten og krigsskipet radiokontakt:

Uten å være sikker på om det er fregatten som kommer mot dem, spør Sola TS om det er Helge Ingstad som kommer mot dem.

Dette bekrefter krigsskipet fem sekunder etter.

I tiden som følger ber tankskipet fregatten gjentatte ganger om å dreie kursen mot styrbord.

Svaret fra fregatten er: «Da går vi for nærme blokkene.»

«Sving styrbord, hvis det er du som kommer. Altså, du har ...», svarer Sola TS blant annet.

Senere gir tankskipet følgende beskjed: «Helge Ingstad! Drei!», før de tre sekunder etter sier:

«Det blir en kollisjon her da».

Kontakten med Helge Ingstad blir sporadisk etter dette, og det ljomer kraftig fra fregattens alarmer. «Vi har slått alarm. Prøver å få kontroll på situasjonen», sier de til vaktsentralen, ifølge VG.

Selv om KNM Helge Ingstad før kollisjonen hadde flere radiomeldinger med Sola TS, melder fregatten at de har kollidert med et ukjent objekt og er uten fremdrift.

Så ber de om umiddelbar assistanse.

Oppga feil antall om bord

Mens alarmklokkene høres i bakgrunnen oppgir fregatten at det er 134 om bord.

Det viste seg senere at det korrekte antallet var 137.

Åtte var lettere skadet.

Sola TS oppgir til trafikksentralen at de har 23 personer om bord.

Slår storalarm

Taubåten Tenax ligger bak Sola TS som eskortefartøy når situasjonen blir dramatisk.

To andre taubåter som bisto med å få supertankeren ut fra kai har returnert til Stureterminalen.

Taubåten Ajax melder at de er på full fres mot havaristen og vil være fremme om tre minutter.

Nå har storalarmen gått, og Stureterminalen blir bedt om komme ut med alt de har.

Jan Kåre Ness, NTB scanpix

– Det er hull rett inn i maskinrommet

Helge Ingstad oppgir posisjonen sin overfor vaktsentralen før den opplyser:

– Vi har gått på grunn. Står foreløpig fast på grunn. Vi trenger umiddelbar assistanse.

I minuttene som følger prøves det å få Helge Ingstad i kontakt med taubåten Ajax, som er sendt ut fra Stureterminalen.

– Jeg tror han ligger inne i fjæresteinene, opplyser vaktsentralen.

Taubåten sliter med å finne NATO-skipet i mørket, før fregatten slår på dekkslyset.

Selv om situasjonen er høydramatisk, foregår radiokommunikasjonen rolig mellom trafikksentralen, fregatten og de tre slepebåtene.

Taubåten Tenax opplyser at de kan se rett inn maskinrommet på båten.

– Jeg vet den Helge Ingstad, det var noen kraftige lysglimt fra maskinrommet. Det er hull rett inn i maskinrommet.

Det siste som kan høres tydelig på lydloggen er at fregatten sender ut mayday-signal, nesten 13 minutter etter at de kolliderte med Sola TS.

KV Bergen / Forsvaret / NTB scanpix

Drev navigasjonstrening

I en nyhetsmelding om ulykken, skriver NATO at KNM «Helge Ingstad» «seilte i indre fjorder for navigasjonstrening» da den kolliderte med tankskipet.

– De navigerte med en vaktsjef og en assisterende vaktsjef. En vaktsjef er utdannet navigatør, mens en assisterende vaktsjef ikke er fullverdig opplært, sier Torill Herland, kommandørkaptein og kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, til NRK.

Stoltenberg vil ha fem fregatter

NATO-sjef Jens Stoltenberg håper Norge får tilbake full slagkraft på fregattflåten etter at KNM Helge Ingstad ble satt ut av spill gjennom kollisjon.

– NATO har jo mange skip, så det er ikke sånn at vi er avhengige av den ene norske fregatten. Men jeg håper jo at Norge finner en måte å håndtere dette på, sånn at man kommer tilbake til en situasjon hvor man igjen har fem fregatter, sier Stoltenberg til TV 2.

Det er ennå uvisst om Helge Ingstad noen gang blir sjødyktig igjen etter kollisjonen med tankskipet Sola natt til torsdag.

– Fregattene er viktige for Norge, viktige for NATO, fordi det er veldig moderne systemer som NATO har hatt glede av. Enten det er i kamp mot pirater i Adenbukta eller for å frakte kjemiske våpen ut av Syria. Eller i NATOs stående maritime styrker, sier Stoltenberg.

Solberg vil gjenreise slagkraften

Også Norges statsminister, Erna Solberg (H), håper å gjenreise slagkraften i marinen. Men med én fregatt ute av spill, er ikke forsvarsevnen ødelagt, påpeker hun.

– Det er ikke én fregatt fra eller til, som er avgjørende på kort sikt. Men på lang sikt må vi sørge for at vi har en marine med stor nok kapasitet til at det fungerer, sier hun til kanalen.