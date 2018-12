«Kl. 09.35 ringte en kvinne 110-sentralen etter at hun hadde oppdaget en katt som hadde satt fast hodet i dreneringshullet i bunn av en restavfallsdunk i Håkon Gamles gate i Tønsberg», skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen på Facebook.

Så snart brannvesenet hadde ledig kapasitet, rykket de ut til stedet.

– Da vi kom dit, hoppet en av mannskapene opp i dunken og forsøkte skånsomt å trykke hodet på katten ned. Det gikk et stykke, men vi vurderte at kantene på hullet var såpass skarpe at det ikke var lurt å trykke mer, forteller brannmester Steinar Holm.

Løsningen ble å spørre innringeren om hun hadde flytende oppvaskmiddel.

– Ja, svarte hun og hentet det. Og med litt smøring med oppvaskmiddelet gled hodet ut og katten pilte av gårde på et blunk, forteller Holm.

Dermed endte dagen godt for alle involverte.

