Solberg vil ikke bekrefte at Frode Berg jobbet for E-tjenesten

– Nå håper jeg at Erna Solberg tar direkte kontakt med Vladimir Putin, slik at Frode kan komme hjem. Han er ingen spion, sa Anita Berg til Dagbladet mandag.

Overfor NTB vil Solberg tirsdag verken bekrefte eller avkrefte at hun er blitt orientert om at Frode Berg jobbet for norsk etterretning, slik han selv hevder.

– Jeg ble orientert like før halvårig pressekonferanse om at vi hadde en nordmann arrestert i Russland. Etter det har det vært Utenriksdepartementet som håndterer denne saken, sier Solberg.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– UD må svare

– Har du blitt orientert om at Frode Berg har jobbet for norsk etterretning?

– Vi har en pågående sak i Russland som Utenriksdepartementet følger. Jeg har stor forståelse for at dette er tungt for Frode Berg og hans familie, men det er altså Utenriksdepartementet som følger denne, og det er de som må svare for de vurderingene de gjør rundt dette, svarer Solberg.

Ifølge Bergs advokater og en tidligere kollega følte den pensjonerte grensekontrolløren seg i fjor høst presset av E-tjenesten til å utføre kureroppdrag i Russland. Frode Berg skal ha hatt rundt 3.000 euro i to konvolutter da han ble pågrepet i Moskva 5. desember.

– Frode Berg sier han ikke opplever å ha fått noe hjelp fra norske myndigheter, derfor forteller han nå sin historie etter fem måneder i fengsel. Hva er dine tanker om det?

– Utenriksdepartementet har fulgt opp Frode Berg i fengsel. Det er Utenriksdepartementet som må svare for hvordan dette har skjedd og det arbeidet som gjøres i denne saken, sier Solberg.

Ung russer pågrepet få dager før Berg

Som Aftenposten skrev tirsdag, ble en 24 år gammel russer pågrepet fem dager før Berg. 24-åringen, som angivelig jobbet for et selskap som leverte elektronikk til den russiske marinen, er anklaget for spionasje mot den russiske flåten.

Anita Berg er skuffet og sint over det hun mener er Etterretningstjenestens utnyttelse og misbruk av ektemannen, og mener E-tjenesten må ta ansvar. Samtidig har støttegruppa for Frode Berg i Kirkenes lenge kjempet for å få saken opp på et politisk nivå.

Dan P. Neegaard

– Frode Bergs kone har bedt deg ta kontakt med Vladimir Putin for å finne en løsning på saken. Vil du gjøre det?

– Vi har en person i fengsel i Russland, og det er Utenriksdepartementet som håndterer den saken. Nå må Utenriksdepartementet få lov til å gjøre den jobben de skal gjøre overfor russiske myndigheter i oppfølgingen.

– Hvis det er slik at Frode Berg jobbet for norsk etterretning, hvilke konsekvenser vil dette ha for forholdet mellom Norge og Russland?

– Jeg har ingen kommentarer til disse spørsmålene. Det er Utenriksdepartementet som følger dette, og det synes jeg vi skal respektere, sier Solberg.

– Må besvares av E-tjenesten

Utenriksdepartementet ville mandag heller ikke kommentere opplysningene om at Berg jobbet for norsk etterretning.

– Det er et spørsmål som må besvares av E-tjenesten og ikke av oss, sa kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i UD på spørsmål fra NTB om de kan bekrefte eller avkrefte at Berg har hatt oppdrag for E-tjenesten.

Samtidig henviser E-tjenesten alle spørsmål om saken til Utenriksdepartementet. Forsvarsdepartementet, som E-tjenesten er underlagt, er også ordknappe.

«Vi kommenterer aldri denne type spørsmål, heller ikke hvem som arbeider eller har arbeidet for E-tjenesten», skrev pressevakt Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet (FD) i en e-post til Aftenposten mandag.