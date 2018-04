Kirkenes-samfunnet, kloss opptil den 196 kilometer lange grensen mot Russland, er fortsatt sterkt preget etter at Dagbladet søndag meldte at tidligere grenseinspektør Frode Berg innrømmer at han var på oppdrag for den norske, militære E-tjenesten da han i desember i fjor ble arrestert i Moskva.

Berg sitter fengslet på femte måneden med spionanklager mot seg. Fredag blir han fremstilt for et nytt rettsmøte i Moskva. Han risikerer inntil 20 år i fengsel.