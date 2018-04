– Vi er mange, og vi er her for å ta avskjed med Jon Michelet, åpnet presten i bisettelsen for Jon Michelet i Rygge kirke i dag.

Michelet døde av kreft 14. april, 73 år gammel. Bisettelsen startet fredag klokken 11 og kirken er fylt opp av familie, venner, pressekolleger og forfattervenner. Kulturminister Trine Skei Grande deltar også, og regjeringen markerer Michelets betydning i norsk samfunnsliv gjennom en krans lagt ved kisten som en siste hilsen fra det offisielle Norge.

Et pust fra den store verden

– Din utstråling var enorm. Du var et pust fra den store verden, og du brakte oss ut i den, sa Michelets mellomste datter Tania von der Lippe Michelet i sin minnetale til faren under bisettelsen.

Hun fortalte om en nærværende far for barn og barnebarn, en som oppmuntret de rundt seg til å huske på barna, fremtiden og det som ligger foran.

– Nå er du selv blitt en av disse vi skal gå videre fra og la bli igjen i fortiden. Men pappa, det er umulig. Du kan aldri bli et spøkelse. Til det er du alt for present i alt du har skrevet og etterlatt oss, sa datteren.

– Vi var så stolte av deg. Vi kunne ikke hatt en bedre pappa. Ditt liv var en triumfferd mot urettferdighet. Nå er livet vårt formørket uten deg. Vi lengter etter lyset ditt, avsluttet von der Lippe Michelet.

Skrev ferdig roman på dødsleiet

Jon Michelet var i en årrekke en av Norges mestselgende forfattere. Etter debuten i 1975 med romanen «Den drukner ei som henges skal» utga han en lang rekke romaner, noveller, skuespill og sakprosa.

Han hadde et stort nedslagsfelt, fra kriminalromaner med Wilhelm Thygesen og fotballbøker skrevet sammen med Dag Solstad, til de siste årenes storverk om norske sjøfolks innsats under 2. verdenskrig.

Romanserien «En sjøens helt» har fått mange av krigsseilerne til å lette på sløret. For Jon Michelet er det nesten blitt et lite dugnadsprosjekt.

Terje Pedersen, / NTB scanpix

De fem første bindene i verket En sjøens helt er trykket i 750.000 eksemplarer. Dette gedigne verket blir, ifølge hans forlag, stående for ettertiden som den store, norske sjøromanen. For sitt arbeid med å hedre krigsseilerne ble Jon Michelet tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbund hederspris i 2015 og Anders Jahres kulturpris i 2016.

Det sjette bindet i «En sjøens helt»-serien skrev han ferdig på dødsleiet. Det kommer ut til høsten.

Terje Pedersen,/ NTB scanpix

Michelet fornyet den norske krimlitteraturen og ble tildelt Rivertonprisen for beste norske kriminalroman to ganger. En av dem, «Hvit som snø» (1980), er også kåret til den tredje beste kriminalroman gjennom tidene av Dagbladet.

Det er ventet stort oppmøte fra politikere, pressekolleger og forfattervenner i bisettelsen.

Dette var noen av reaksjonene etter Michelets dødsfall:

Jobbet som sjømann og bryggearbeider

Ved siden av forfattergjerningen jobbet han som sjømann, bryggearbeider, journalist, TV-vert, forlagssjef i Oktober og redaktør av Klassekampen.

Jon Michelet etterlater seg kona Toril Brekke og døtrene Marte og Tania Michelet.