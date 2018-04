«Værforholdene i fjellet og videre utover dagen er slik at det ikke er forsvarlig å igangsette Skarverennet. Dette medfører at alle avganger for Skarverennets tog er innstilt. Tog som allerede er på vei, returnerer til startsted», skriver arrangøren på sin hjemmeside.

Skarverennet skulle være Marit Bjørgen, som har lagt opp, sitt siste skirenn. Hun skulle stilt til start i eliteklassen i det 37 kilometer lange rennet fra Finse til Ustaoset.

Andre eliteløpere som hadde planlagt å bryne seg på skidronningen var Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga.

Gratis for Bjørgen

Likevel kan Bjørgen bli å se i Skarverennet ved en senere anledning. Fredag kveld ble hun tildelt gratis deltagelse resten av livet og gratis overnatting for seg og familien i ti år, skriver NRK.

I herreklassen var blant annet Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug klare til start.

Sponset Johaug

Therese Johaug har ferdigsonet sin dopingutestengelse på 18 måneder og skulle også etter planen delta i lørdagens turrenn i sponsorklassen. Nå må hun vente til neste sesong før hun skal gå et skirenn med startnummer på brystet.

«Årets comeback», skriver Johaug ironisk på sin Instagram-historie.