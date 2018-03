Kripos skal undersøke tekstmeldinger i Valdres-saken

Morens forsvarer, advokat Ann Turid Bugge, ba om at rettssaken utsettes for å få undersøkt tekstmeldingene som ble sendt på nyttårsaften 2015 da retten ble satt i Gjøvik tingrett tirsdag formiddag, skriver Budstikka.

– Etter vår oppfatning kan ikke saken fortsette før vi har fått avklart hvorvidt mor har sendt disse meldingene eller ikke, sa advokat Bugge.

Bugge viste til at påtalemyndigheten har insinuert at den tiltalte moren har manipulert tekstmeldinger, og ba samtidig om at det sendes en formell begjæring til Kripos om å gå gjennom meldingene og komme med en konklusjon om de er manipulert eller ikke. Retten besluttet at Kripos bes foreta undersøkelser, men rettssaken fortsatte deretter med vitneføring.

Ifølge aktoratet foreligger det rundt 10.000 tekstmeldinger mellom Angelica Heggelund og moren det siste året før 13-åringen døde på familiens hytte på Beitostølen. Aktoratet mener mange meldinger ble utvekslet under oppholdet på hytta.

I retten mandag forklarte rettsmedisineren som undersøkte 13-åringen etter at hun ble funnet død, at dødsfallet kunne ha skjedd allerede dagen før nyttårsaften. Tirsdag leste forsvarer Aasmund Sandland opp et titall tekstmeldinger som ble utvekslet et par timer før moren ringte etter ambulanse like etter klokken 19 på kvelden.