Ga ytringsfriheten et ansikt

Samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali (20) varslet at hun ville trekke seg fra å holde 8. mars-appell i Bergen på grunn av grov hets. Det fikk Suzanne Kaluza, rådgiver og spaltist, til å lage en «maske» med bilde av Sumaya Jirde Ali, som hun oppfordret andre til å printe ut og ta med seg i 8. marstoget. Det var det mange som gjorde på Youngstorget.

I Bergen valgte Ali likevel å trosse hetserne, og stilte opp for å holde appell.

«Takket være alle som har mobilisert og støttet meg opp de siste ukene, takket være det enorme engasjementet folk har vist mot rasisme og sexisme, har jeg i dag krefter og mot til å både gå og holde appell under 8. mars-toget i Bergen», skriver hun på Facebook.

Tor Høvik, Bergens Tidende

– #metoo handler om samtykke

Komiker Trine Lise Olsen holdt den første 8. mars-appellen på Yongstorget i Oslo. Hovedparolen i årets 8. marstog er #metoo - fra taushet til kvinnekamp. Hun ble for alvor kjent med sitt stand up show «Æ har rætt» og har fortalt om da hun ble voldtatt etter å ha sovnet på en fest som 17-åring.

I appellen trakk Olsen frem at enda en voldtektsmann ble frikjent i forrige uke.

Tor Stenersen

– Det er som å stå i en eske og rope. Men i dag er vi mange i esken sammen. #metoo handler om samtykke. Det er veldig enkelt, sa Olsen da hun holdt 8. mars appell på Yongstorget i Oslo.

I talen sin angrep hun Regjeringen og henviste til Søviknes-saken.

– For oss alle som har opplevd overgrep er det en hån at Søviknes har fått statsrådspost. Søviknes må gå, mente Olsen.

Flere tusen hadde møtt opp, og Youngstorget var stappfullt av mennesker.

Da skuespillerne Silje Storstein, Camara Joof og Julie Støp Husby leste opp #metoo-historier og navnet på de 14 oppropene under årets 8. mars-arrangement, fikk de stor applaus.

Blant oppropene de leste fra var legenes #utentaushetsplikt, skuespillernes #stilleføropptak, ungdomspolitikernes #møteterhevet og musikernes #nårmusikkenstilner.

Tor Stenersen

– Mannsdominert bransje

Julie Skaufel og Camilla Størseth går under parolen «Vi er halvparten av historiene», som kvinner innen film- og TV-bransjen står bak.

– Det er mange bra historier om og av kvinner som ikke blir fortalt, fordi filmbransjen er så mannsdominert, sier produsent Størseth til Aftenposten. - Det er ofte menns historier som kommer frem. Skaufel istemmer: - Blant filmskapere får nesten ingen kvinner støtte. Nå må det bli en endring på dette, etter at det har vært snakket om i 15 år.

Lene Skogstrøm

Går for ytringsfriheten

For de to barnehagelærerne Stine Kristinsdatter og Astrid-Arezina Evangelou på Youngstorget var det ikke vanskelig å bære maskene i toget. - Det handler om å kjempe mot taushet og for ytringsfrihet. Også i våre yrker handler det om at tausheten råder. Men det kommer mer og mer frem nå at bemanningen er for lav og arbeidsbelastningen altfor høy, noe som kan gå ut over de yngste barna, sier de.